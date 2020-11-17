በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ህገ መንግስቱን የተከተለና የህዝቡን መሰረታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት የሚያስችል ነው–ባለሙያዎች

አዲስ አበባ ህዳር 8/2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ህገ መንግስቱን የተከተለና የትግራይን ህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት የሚያስችል ነው ሲሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ገለጹ።
ባለሙያዎቹ ህወሃት በክልሉ ህግን ያልተከተለ ምርጫ ማካሄዱን አስታውሰው “የፌዴራል መንግስት ራስን በራስ የማስተዳደር መብቴን ነፍጎኛል” በማለት የሚያቀርበው ማደናገሪያ ትክክል አለመሆኑን አስምረውበታል።
የፌዴራሊዝም ረዳት ፕሮፌሰር ሃይለየሱስ ታዬ ለኢዜአ እንደገለጹት በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ህገ መንግስቱን የተከተለና የትግራይን ህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቶች ለማማላት የሚያስችል ነው።
የህግ ባለሙያዋ መሰረት አያሌው እንደሚሉት ደግሞ በትግራይ ክልል የተጀመረው ህግ የማስከበር ሂደት እስኪጠናቀቅ የተወሰኑ ዴሞክራሲያዊ መብቶች ላይ ገደብ ሊጣል ይችላል ይላሉ።
ይሁንና የህግ ማስከበሩ ሂደት ሲጠናቀቅ ጊዜያዊ አስተዳደሩን የሚተካ አካል በህዝቡ እንደሚመረጥ ነው የተናገሩት።
ጊዜያዊ አስተዳደሩ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 የተቀመጠውን እያንዳንዱ ክልል ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የማይጣረስ መሆኑንም ነው የተናገሩት።
ይሁንና ህገ-ወጡ የህውሃት ቡድን እኔ ካልመራሁ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ተጥሷል ማለት በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል።
”በማንኛውም የፌዴራል ስርዓት ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥሉ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ጊዜያዊ አስተዳደር መመስረት የተለመደ ነው” ይላሉ የፌዴራሊዝም ረዳት ፕሮፌሰር ሃይለየሱስ ታዬ።
ይሁንና ህገ-ወጡ የህውሃት ቡድን ”እኔ ካልመራሁ የትግራይ ክልል ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ ተነጥቋል” ማለት በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የለውም ብለዋል።
እንደ ህግ ባለሙያዋ መሰረት ገለጻ በትግራይ ክልል በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር የማቋቋም መብት አለው።
ከዚህ በላይ የትግራይ ክልል አመራሮች በተለያዩ ወንጀሎች የሚፈለጉ በመሆኑ እነርሱን ተክቶ የሚሰራና አመራር መተካቱ ግድ መሆኑን በማንሳት።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 62 (9) እና የፌዴራል መንግሥት በክልል ጣልቃ የሚገባበትን ሥርዓት ለመደንገግ በወጣው አዋጅ ቁጥር 359/1995 አንቀፅ 14/2/ለ/ መሠረት የትግራይ ብሔራዊ ክልልን በጊዜያዊነት የሚያስተዳድር፤ ለፌዴራል መንግሥቱ ተጠሪ የሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም መወሰኑ ይታወቃል።
በዚህ መሠረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትግራይ ብሔራዊ ክልል የተቋቋመውን ጊዜያዊ አስተዳደር አስመልክቶ ተግባራዊ የሚሆን ደንብ ጸድቋል።
በጸደቀው ደንብ መሠረት ዶክተር ሙሉ ነጋ በክልሉ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆነው ተሰይመዋል።
ዋና ሥራ አስፈጻሚው የጊዜያዊ አስተዳደሩ አካል ሆነው፣ የክልሉን የመንግሥት አስፈጻሚ አካላት የሚመሩ ኃላፊዎችን በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመመልመል ይሾማሉ።