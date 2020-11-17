የህዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አባላትና ሰራተኞች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን አጋርነት አረጋገጡ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 8/2013(ኢዜአ) የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አባላትና ሰራተኞች ለሀገር መከላከያ ሠራዊቱ ያላቸውን አጋርነት አረጋገጡ።
“ለሀገር መከላከያ ክብር እቆማለሁ” በሚል መሪ ቃል የ2 ደቂቃ ፕሮግራም እንዲኖር በኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የተደረገውን ጥሪ በመቀበል የሁለቱ ምክር ቤቶች አባላትና ሰራተኞች አጋርነታቸውን አሳይተዋል፡፡
በነበረው ስነ-ስርዓት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት አፈ-ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ እና የፌዴሬሽን ም/ቤት አፈ-ጉባኤ አደም ፋራህ እንዲሁም የሁለቱም ምክር ቤቶች አባላትና ሰራተኞች በመገኘት ሁሉም በያሉበት ለአንድ ደቂቃ ቀኝ እጃቸውን በግራ ደረታቸው ላይ አድርገው በመቆም ለሃገር መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ክብር ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም ለአንድ ደቂቃ ባሉበት ሆነው ባለማቋረጥ እያጨበጨቡ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያላቸውን ክብርና አጋርነት አረጋግጠዋል፡፡
በመርሐ ግብሩ ህግን ለማስከበር ተሰማርቶ ድል እየተቀዳጀ ላለው ለኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ክብር በመስጠት፣ በህዝብና መንግስት የተጣለባቸውን ግዳጅ ሲወጡ በጁንታው ቡድን ክህደት የተሰዉ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ተዘክረዋል፡