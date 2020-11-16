የአንበጣ መንጋው በሰብል፣ በእንስሳት መኖና በደን ሃብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል – የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት

አዲስ አበባ፣ ህዳር 7/2013 (ኢዜአ) በአገሪቷ የተለያዩ አካባቢዎች ተከስቶ የነበረው የአንበጣ ወረርሽኝ በሰብል፣ በእንስሳት መኖና በደን ሃብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀ።
ምክር ቤቱ በሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን እየተፈለፈለ ያለውን የአንበጣ መንጋ አስቀድሞ መከላከል ካልተቻለ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል በመስክ ምልከታ አረጋግጫለሁ ሲልም ስጋቱን ገልጿል።
በምክር ቤቱ የግብርና፣ አርብቶ አደርና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች እና የውጭ ግንኙነትና ሠላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች የአንበጣ መንጋና ጎርፍ ያደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ በኦሮሚያ፣ በአማራና በአፋር ክልሎች እንዲሁም በድሬዳዋ አስተዳደር የመስክ ምልከታ አካሂዷል።
ከቋሚ ኮሚቴዎቹ የተውጣጣ 15 አባላት ያለው ቡድን ጉዳቱ በደረሰባቸው አካባቢዎች ተዘዋውሮ ያደረገውን የመስክ ምልከታ ለምክር ቤቱ አባላትና ባለድርሻ አካላት ሪፖርት አቅርቧል።
ሪፖርቱን ያቀረቡት የግብርና፣ አርብቶ አደርና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል አቶ መሃመድ ኑር ተከስቶ የነበረው የአንበጣ ወረርሽኝ በሰብል፣ በእንስሳት መኖና በደን ሃብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል።
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች 283 ሺህ 172 ሄክታር መሬት ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን 500 ሺህ የሚጠጉ አርሶ አደሮችም ማሳቸው ወድሞባቸዋል።
በተመሳሳይ በአማራ ክልል በደቡብና ሰሜን ወሎ እንዲሁም በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞኖች 81 ሺህ ሄክታር መሬት በማውደም 800 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ለጉዳት መዳረጉን ገልጸዋል።
“በአፋርና በድሬዳዋ አስተዳደር በርካታ ቦታዎች አንበጣ ተከስቶ ሰብል ያወደመ ሲሆን ዜጎችን ለተረጂነት ዳርጓል” ብለዋል።
የአንበጣ መንጋው በብዙ የአገሪቷ አካባቢዎች በቁጥጥር ስር ቢውልም በሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን ሊፈለፈል የሚችል እንቁላል በመኖሩ አሁንም ጉዳት ሊያደርስ ይችላል የሚል ትልቅ ስጋት መኖሩን ጠቁመዋል።
የአንበጣ መንጋውን ቀድሞ ለመከላከል የተደረገው ዝግጅት ማነስ፣ የፀጥታ ስጋት፣ የመከላከያ መሳሪያ አቅርቦት እጥረትና ቅንጅታዊ ሥራ ማነስ የጉዳቱን መጠን ከፍ እንዳደረገው ጠቅሰዋል።
በተለይ የአንበጣ መከላከያ ኬሚካል መርጫ አውሮፕላን እጥረትና ከሌሎች አገራት በኪራይ ለማስገባት የተደረገው ጥረት አለመሳካት ትልቁ ችግር እንደነበር ተመላክቷል።
የግብርና ሚኒስትሩ ዑመር ሁሴን የአንበጣ መንጋ እንደ አገር የሚያደርሰውን ስጋት ለመቀነስ የአውሮፕላን ግዥ እየተከናወነና አንበጣ በተደጋጋሚ በሚከሰትባቸው አካባቢዎችም ቋሚ የመከላከያ ማዕከላትን የማቋቋም ሥራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
አንበጣውን ለመከላከል ከአጎራባች አገራት ጋር በጋራ መስራትና በውጭ ያሉ ሚሲዮኖችም ግንኙነታቸውን ማጠናከር እንዳለባቸው ነው ሚኒስትሩ የገለጹት።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ አልማዝ መለሰም የአንበጣ ወረርሽኝና የጎርፍ አደጋ ስጋትን ለመቀነስ ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በበኩላቸው፣ የአንበጣን የስጋት መጠን ለመቀነስ የአጭርና የረዥም ጊዜ ዕቅዶች በመንደፍና የተቋማትን ቅንጅታዊ ሥራ ማጠናከር እንደሚገባ አሳስበዋል።