የምሥራቅ ጎጃም ዞን ነዋሪዎች፣ የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ለሠራዊቱ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ

ደብረ ማርቆስ/ባህርዳር/ ህዳር 7/2013(ኢዜአ) የምሥራቅ ጎጃም ዞን ነዋሪዎች፣ የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ለሀገር መከላከያ ሠራዊትና ለክልሉ ልዩ ሀይል ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ በዓይነትና ጥሬ ገንዘብ ድጋፍ አደረጉ።
የምሥራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አያሌው የከሃዲው ቡድን ጀምበር ጠልቃለች፤ በቅርብ ቀንም የመጨረሻው ድል እንሰማለን ብለዋል።
የዞኑ ማህብረሰብም ከጀግናው የመከላከያ ሠራዊት እና ከአማራ ልዩ ሃይል ጎን በመሆን በጦርነቱ ለመሳተፍ ካላው ፍላጎት በተጨማሪ ለሰራዊቱ በርካታ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ባለፉት ቀናት በተደረገ እንቀስቃሴም ጥሬ ገንዝብ፣ ሠንጋ፣ የምግብ እህልና መሰል ድጋፎችን ጨምሮ 25 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ብር ግምት ያለው በመደገፍ ለሠራዊቱ ያለውን አጋርነት ማሳየቱን ገልጸዋል።
የተሰበሰበው ሃብትም ዛሬ ለሠራዊቱ እንዲደርስ በወኪሎች አማካኝነት መላኩን አስታውቀዋል።
የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪ አቶ አንዷአለም ተመስገን በሰጡት አስተያየት የህወሓት ቡድን ባለፉት ዓመታት ሃገርን ለማፍረስ ሲሰራ የቆየ ከሃዲ መሆኑን ተናግረዋል።
ይህ ቡድን የኢትዮጰያ ህዝቦችን እርስ በእርሳቸው እንዳይግባቡና በጥርጣሬ እንዲተያዩ በማድረግ ሃገራዊ አንድነትን ሲያፈርስ የቆየ ሴረኛ ቡድን መሆኑን ገልፀዋል።
በተለይም ከሰሞኑ ያሳየው ግልፅ የሃገር ክህደት ከውጭ ወራሪ በላይ የህዝቡን ቁጣ የቀሰቀሰ ነው ብለዋል።
በዚህም አጋርነታቸውን ለመግለጽ ሁለት ሺህ ብር መለገሳቸውን ጠቅሰው፤ በቀጣይም ቡድኑ ሙሉ በሙሉ ተደምስሶ ድል እስኪነሳ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
የአዋበል ወረዳ ነዋሪ አቶ ሃብታሙ ሞሴዋ በበኩላቸው ሃገር ሲያምስ የኖረው ቡድን አሁን ላይ ግብዓተ መሬቱ ሊፈጸም መድረሱን ጠቅሰው፤ ይህነኑ የእናት ጡት ነጋሽ የሆነው የትህነግ ቡድን ለመፋለም በግንባር ለሚገኘው ጀግናው ሠራዊትም ስድስት ኩንታል ጤፍ መለገሳቸውን ተናግረዋል።
ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም በግንባር ለሚገኝው የመከላከያ ሰራዊትና ለአማራ ልዩ ሃይል አምስት ሚሊዮን ብር ዛሬ ድጋፍ አድርጓል።
የተቋሙ ዋና ስራ አስፈፃሙ አቶ መኮንን የለውም ወሰን እንዳስታወቁት ድጋፉ የህወሓት ፅንፈኛ ቡድን ሃገር የማፍረስ ዓላማውን ለማምከን የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማገዝ ነው።
በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የተፈፀመው ክህደትና ድፍረት ተቋሙ እንደሚያወግዝ አስታውቀዋል።