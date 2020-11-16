በቅርቡ የታገዱ 14 የግል የጥበቃ ድርጅቶች የጥበቃ ሰራተኞች ስራቸውን በጥንቃቄ እንዲያከናውኑ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አሳሰበ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 7/2013(ኢዜአ) በቅርቡ የታገዱ 14 የግል የጥበቃ ድርጅቶች ስር ተቀጥረው የሚሰሩ የጥበቃ ሰራተኞች ስራቸውን በጥንቃቄ እንዲያከናውኑ የፌዴራል ፖሊስ አሳሰበ።
በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ የሰጡት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ሃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ እንደገለጹት፤ በአገሪቱ ካሉት 288 የግል የጥበቃ ድርጅቶች ውስጥ 14 ድርጅቶች ታግደዋል።
በታገዱት ድርጅቶች ስር ተቀጥረው የሚሰሩ የጥበቃ ሰራተኞች ውስጥ ሰላማዊ የሆኑትን ሰላማዊ ካልሆኑት የመለየት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ጠቁመው፤ ውጤቱ በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ አመልክተዋል።
በመላ አገሪቱ በሚገኙ ከተሞች ጸጥታ የማደፍረስ ሙከራዎች ሊደረጉ እንደሚችሉ ተናግረው፤ ችግሩን ለመከላከል ጠበቅ ያለ የፍተሻ ስራ እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
ባለፉት ቀናት በተደረጉ ፍተሻዎች ከአንድ ሺህ በላይ ሽጉጥን ጨምሮ ቦምብ፣ ፈንጂ፣ የጦር ሜዳ መነጽር እና የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች መያዛቸውን ጠቁመዋል።