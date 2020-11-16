የሰላም እሴቶች ለትውልድ እንዲተላለፉ ለሴቶች አደረጃጀት ጥሪ ቀረበ

አዳማ፣ ህዳር 07/2013(ኢዜአ) ባህላዊ የሰላም እሴቶችን ለማዳበርና ለትውልድ ለማስተላለፍ በየደረጃው የሚገኙ የሴቶች አደረጃጀቶች የድርሻቸውን እንዲወጡ የሠላም ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።
ሚኒስቴሩ በባህላዊ የሰላም እሴቶች ግንባታ ዙሪያ ከሁሉም ክልሎችና ከሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ከተውጣጡ የሴቶች ፌዴሬሽን አመራሮችና ሃደ ሲንቄዎች ጋር ዛሬ በአዳማ ከተማ የምክክር መድረክ ተጀምሯል።
በዚህ ወቅት በሚኒስቴሩ የሰላም ግንባታ ዳይሬክተር ጄኔራል ወይዘሮ አስማ ረዲ በተለይም ለኢዜአ እንደገለጹት የህዝቦችን ባህላዊ የሰላም እሴቶችን ለማዳበርና ለትውልድ ለማስተላለፍ ሴቶች የላቀ ሚና አላቸው።
የአሁኑ ትውልድ የማህበረሰቡን ባህልና የሰላም እሴቶች የበለጠ አንዲያውቃቸው፤ እናቶች ለቤተሰቦቻቸውና ልጆቻቸው የባህል እሴቶቻችን የማስረፅ ግዴታ መወጣት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
ሴቶች ባህላዊ የሰላም እሴቶችን ከመገንባትና በመልካም ሥነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ከመፍጠር አንፃር ትልቅ ድርሻ ያላቸው በመሆኑ ለትውልድ ለማስተላለፍ በአደረጃጀታቸው በኩል የድርሻቸውንም እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
አንዱ የሌላውን ባህላዊ የሰላም እሴቶች ማወቁ የህዝቦች የጋራ እሴት እንዲሆን ከማድረግ ባለፈ ወደ ሌሎች ማህበረሰብ በማስተላለፍ እንዲዳብር የሚያስችል መሆኑንም አስረድተዋል።
የምክክሩ ዓላማም ከመድረኩ የሚገኘውን ግብዓት እስከ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል በማውረድ በዞኖች፣ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ሰላም የህዝብ የዕለት ተዕለት አጀንዳ እንዲሆን ተፈልጎ ነውም ብለዋል።
በዚህም በየደረጃው የሚገኙ የሰላም አምባሳደር እናቶች፤ ሃደ ሲንቄዎች፣ የሴቶች ፌዴሬሽን አመራሮችና አደረጃጀቶች ሰላምን በየመዋቅሩ እንዲያወርዱ፤ ህብረተሰቡን ግንዛቤ የማስጨበጥና የጉዳዩ ባለቤት እንዲሆን ማስቻልም መሆኑን ገልጸዋል።
የሰላም ባለቤት የሆነው መላው ማህበረሰብና ተቋማት አንድ ላይ ሲሰሩ አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ እንደሚቻል የገለጹት ደግሞ በሚኒስቴሩ የስትራቴጂክ አጋሪነትና ትብብር ተቋም ማስተባበሪያ ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ሻንቆ ደለለኝ ናቸው።
በመድረኩ ላይ ባቀረቡት የመነሻ ጽሑፍ “ሴቶች ከሀገራችን ማህበረሰብ ትልቁን ድርሻ ይይዛሉ” ብለዋል።
ሰላም የሚነሳው ከግለሰብ ነው ያሉት አቶ ሻንቆ፤ ግለሰብ ከራሱ ጋር የታረቀና አእምሮው ሰላም ያለው ከሆነ ለሌሎች ጭምር ምሳሌ እንደሚሆን አስረድተዋል።
ተቋሞቻችን፣ የልማት አስተሳሰባችን፣ አገልግሎት አሰጣጣችን ሰላምን ማዕከል ያደረጉ መሆን አለባቸው፤ በዚህም ዜጎችን ያከበሩ ተቋማትና አገልግሎት ይኖረናል ብለዋል።
የምክክር መድረኩ ለሁለት ቀናት እንደሚቆይም ታውቋል።