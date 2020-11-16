የፅንፈኛው ህወሓት አስተዳደር በኢትዮጵያ ትክክለኛ የፌዴራል ስርዓት እንዳይተገበር አድርጓል – የዘርፉ ምሑር

አዲስ አበባ፤ ህዳር 7/2013(ኢዜአ) የጽንፈኛው ህወሓት አስተዳደር በኢትዮጵያ ትክክለኛ የፌዴራል ስርዓት እንዳይተገበርና ሕዝቡም በስርዓቱ ላይ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲይዝ ማድረጉን ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉ የዘርፉ ምሑር ገለጹ።
በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ-መንግስት አስተምህሮ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኃይለየሱስ ታዬ የህወሓት አመራሮች ለ27 ዓመታት የግል ጉዳያቸውን ለማሳካት ሲሰሩ መቆየታቸውን ነው የሚናገሩት።
“የፌዴራል ስርዓት ሕግና ሕገ-መንግስትን ብቻ ባከበረ መልኩ የሚተገበር ቢሆንም የጽንፈኛው ቡድን አመራሮች ሕገ-መንግስቱን ሲጥሱና በተደጋጋሚ ሕገወጥ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ተስተውሏል” ብለዋል።
ይህ ድርጊት አመራሮቹን አንገት ከማስደፋት ይልቅ ሕገ ወጥነታቸውን በአደባባይ እንዲመሰክሩ ማድረጉን ነው የተናገሩት።
ለአብነትም የህወሃት ቡድን የራሱን የምርጫ ኮሚሽን አቋቁሞ የይስሙላ ምርጫ ማካሄዱን አስታውሰዋል።
“የፌዴራሊዝም አስተሳሰብ በራስ ጉዳይና በጋራ ጉዳይ መካከል ሚዛን የሚጠብቅ አስተሳሰብ ነው” ያሉት ዶክተር ኃይለየሱስ፤ ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ግን ከራሱ ጥቅም ውጭ ለትግራይ ሕዝብ እንኳን የማያስብ መሆኑን ተናግረዋል።
ቡድኑ በአስተዳደር ላይ በነበረባቸው ጊዜያት የፌዴራል ስርዓቱ በተዛባ መልኩ እንዲተገበር በማድረጉ ሕዝቡ በፌዴራሊዝም ላይ የተዛባ አመለካከት እንዲኖረው ማድረጉንም አውስተዋል።
የዚህ ጽንፈኛ ቡድን አመራር በአመለካከት ከፌዴራላዊ ይልቅ አሃዳዊነት የጎላበት መሆኑንም ገልጸዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት በኢትዮጵያ ትክክለኛ የፌዴራሊዝም ሥርዓት ለመተግበር የተለያዩ ሥራዎች እየተሰሩ መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር ኃይለየሱስ በተግባር የሚታዩ ለውጦች መመዝገባቸውን አክለዋል።
እንደ ዶክተር ኃይለየሱስ ገለጻ፤ ጽንፈኛው የህወሓት አመራር በአገሪቷ የተለያዩ አካባቢዎች የሚነሱ ግጭቶችን በግንባር ቀደምነት በመምራት ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ እንዲወድቅ አድርጓል።
ከሀዲው ቡድን የአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙ ይቅር የማያስብልና በድርድር የማይታለፍ እንደሆነም ገልፀዋል።
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