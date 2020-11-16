ኢትዮጵያና ፈረንሣይ የ15 ሚሊዮን ዩሮ የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 7/2013 (ኢዜአ)ኢትዮጵያና ፈረንሣይ ለከተሞች የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና ሳኒቴሽን መርሃ ግብር የሚውል የ15 ሚሊዮን ዩሮ የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ።
ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሪት ያስሚን ዎሃብረቢ እና በኢትዮጵያ የፈረንሣይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ ፈርመውታል።
የተደረገው የ15 ሚሊዮን ዩሮ /669 ነጥብ 37 ሚሊዮን ብር/ የሚጠጋ ድጋፍ በአዲስ አበባና በ22 መካከለኛ ከተሞች ለሚተገበረው ሁለተኛው የከተሞች የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ሳኒቴሽን መርሃ ግብር የሚውል ነው።
በሁለተኛው የከተሞች የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ሳኒቴሽን መርሃ ግብር 3 ነጥብ 9 ሚሊዮን ያህል ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱ ተገልጿል።
የተደረገው የገንዘብ ድጋፍ የሳኒቴሽን መሰረተ ልማት ለማሟላትና ለማሳደግ፣ በውሃና ሳኒቴሽን ዘርፍ ለሴቶች የስራ ዕድል ለመፍጠር ያግዛል።
የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሪት ያስሚን ዎሃብረቢ የፈረንሣይ መንግስት ያደረገው ድጋፍ በከተሞች የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ስለሚኖረው አስተዋጽኦ አብራርተዋል።
የፈረንሣይ መንግስት የአገር በቀል ምጣኔ ሃብት ማሻሻያውን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች የቴክኒክና የገንዘብ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታዋ ተናግረዋል።
የፈረንሣይ የንግድና ገንዘብ ሚኒስትር ፍራንክ ራይስተር በስምምነቱ ወቅት በበየነ መረብ ባደረጉት ንግግር ፈረንሣይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እያደረጉት ያለውን የለውጥ ስራ ትደግፋለች ብለዋል።
በሁለቱ አገሮች መካከል ያለው ሁለንተናዊ ትብብር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ፈረንሣይ ቁርጠኛ መሆኗንም አረጋግጠዋል።