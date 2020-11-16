የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ጥሪ ስንቀበል ለሀገራችን ሉዓላዊነት የማንከፍለው መስዋዕትነት እንደሌለ ዳግም በማረጋገጥ ነው – ሜጀር ጄኔራል መሀመድ ተሰማ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 7/2013(ኢዜአ) “ለሀገር መከላከያ ክብር እቆማለሁ!!’ የሚለውን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ጥሪ ስንቀበል ለሀገራችን ሉዓላዊነትና ለህዝባችን ክብር የማንከፍለው መስዋዕትነት እንደሌለ ዳግም በማረጋገጥ ነው” ሲሉ የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል መሀመድ ተሰማ ተናገሩ።
በኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተነሳሽነትና አዘጋጅነት በነገው ዕለት ለሚደረገው ‘ለሀገር መከላከያ ክብር እቆማለሁ’ ጥሪ፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ ሞራልና ስንቅ እንደሚሆነውም መግለጻቸውን የኢፌዴሪ መከላከያ ለኢዜአ የላከው መግለጫ አመልክቷል።
ህዝብና መንግስት የሰጡትን ግዳጆች በከፍተኛ ተነሳሽነት በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ሰራዊቱም ወደ መደበኛ እንቅስቃሴው፣ ህዝቡም በሙሉ አቅሙ ወደ ልማቱ እንደሚመለስ ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ገልጸዋል፡፡
መርሐ ግብሩን ሰራዊቱና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ነዋሪዎች ጋር እንደሚያከብሩትም ጠቅሰዋል።
“በመርሐ ግብሩ ህግ ለማስከበር ተሰማርቶ ከፍተኛ ድሎችን እያስመዘገበ ለሚገኘው ጀግናው ሰራዊታችን ክብር የሚሰጠውና ህዝብና መንግስት የሰጣቸውን ግዳጅ ሲወጡ በከሀዲው ሀይሎች ክህደት የተሰው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ይዘከራሉ” ብለዋል ፡፡