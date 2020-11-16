ሐኪሞች ለሠራዊቱ ደጀን በመሆን የሕግ ማስከበር ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ – አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ ህዳር 7/2013 (ኢዜአ) የሕክምና ባለሙያዎች ‘የመከላከያ ሠራዊቱን በሙያችሁ ለማገልገል በመወሰናችሁ የአገርና የሕዝብ ኩራት መሆናችሁን አስመስክራችኋል’ ሲሉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ፡፡
በትግራይ ክልል የሕግ ማስከበር ዘመቻ ላይ ለሚገኘው የመከላከያ ሠራዊት የሕክምና ድጋፍ ለመስጠት ወደ ስፍራው ለሚያመሩ 48 የሕክምና ባለሙያዎች አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል።
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በአሸኛኘቱ ላይ ባደረጉት ንግግር “ራሳችሁን ለአደጋ በማጋለጥ ወገኞቻችሁን ለመርዳት ታላቅ ውሳኔ በመወሰናችሁ የአገርና የሕዝብ ኩራት መሆናችሁን አስመስክራችኋል” ብለዋል፡፡
የሕክምና ባለሙያዎቹ ለመከላከያ ሠራዊቱ ደጀን በመሆን የሕግ ማስከበር ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ ሃላፊነታቸውን በድል እንደሚወጡም ገልጸዋል፡፡
የሕክምና ባለሙያዎቹ ሕዝብ የሰጣቸውን ተልዕኮ ሲፈፅሙ ሊደርስባቸው ለሚችል ማንኛውም አይነት ጉዳት የከተማ አስተዳዳሩ ሃላፊነት ወስዶ ድጋፍ እንደሚያደርግላቸውም አስታውቀዋል፡፡
የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ የሕክምና ባለሙያዎቹ የመከላከያ ሠራዊቱን ለማገልገል በፈቃዳቸው በመወሰናቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል፡፡
በከተማዋ ከሚገኙ የሕክምና ተቋማት የተውጣጡት 48 የሕክምና ባለሙያዎች በሁለት ቡድን ተከፍለው ወደ ስፍራው እንደሚያቀኑም ገልፀዋል፡፡
የመከላከያ ሠራዊት የሕክምና ዘርፍ አስተባባሪ ሜጀር ጄኔራል ጥጋቡ ይልማ በበኩላቸው ሁሉም በአንድ ክንድ ከተባበረ የሕግ ማስከበሩን እርምጃ በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ ይቻላል ብለዋል፡፡
የሕክምና ባለሙያዎቹ ሙያዊ ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ድጋፍ እንደሚደረግላቸውም ገልጸዋል፡፡
የሕክምና በለሙያዎቹ በበኩላቸው በራሳቸው ተነሳሽነት መከላከያ ሠራዊቱን ለማገልግል በመወሰናቸው ደስተኞች መሆናቸውን ተናግረዋል።
የሕክምና ድጋፍ ለመስጠት ወደ መከላከያ ሠራዊቱ ከሚሄዱት ባለሙያዎች 10 ስፔሻሊስት ዶክተሮች፣ 24 ነርሶች፣ አንድ የሰመመን ሕክምና ስፔሻሊስት ዶክተር የሚገኙበት ሲሆን በአጠቃላይ 48 የሕክምና ባለሙያዎች በሁለት ቡድን ተከፍለው የሚጓዙ ይሆናል፡፡