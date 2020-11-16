የህወሓት የጥፋት ቡድን ለራያ ሕዝብ ጠላት በመሆን መከራ ሲያደርስብን ቆይቷል — የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች

አዲስ አበባ ህዳር 7/2013 (ኢዜአ) የህወሓት የጥፋት ቡድን ለራያ ሕዝብ ጠላት ሆኖ ጭቆና ሲያደርስባቸው መቆየቱን ኢዜአ ያነጋገራቸው የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
የህወሓት የጥፋት ቡድን ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሠራዊት ላይ ክህደቱንና ጭካኔውን ያሳየ ተግባር መፈፀሙ ይታወቃል።
ቡድኑ የፈፀመውን የጭካኔ ተግባር ተከትሎም መንግስት ሕግ የማስከበርና የአገር ህልውና የማስጠበቅ ተግባር በማከናወን ላይ ይገኛል።
በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በጁንታው ታጣቂ ኃይል ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃም ተጠናክሮ ቀጥሏል።
መንግስት ቡድኑ በሠላማዊ መንገድ እጁን እንዲሰጥ ጥሪ ቢያቀርብም በእምቢታው በመቀጠሉ የመከላከያ ሠራዊቱና የአማራ ልዩ ኃይል የጁንታውን ታጣቂ ኃይል ነጥሎ እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛል።
በዚህም የመከላከያ ሠራዊቱ የሰሜን፣ የደቡብና የምዕራብ ትግራይ አካባቢዎችን ከአማጺው ቡድን ነፃ አውጥቷል።
ትናንት ከታጣቂው ኃይል ነፃ ከሆኑት አካባቢዎች መካከል የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች እንደተናገሩት የህወሓት ቡድን ለራያ ሕዝብ ጠላት ሆኖ መከራ ሲያደርስባቸው ቆይቷል።
ባለፉት ዓመታት በአገዛዙ ይደርስባቸው ከነበረው የግፍ አስተዳደር በመውጣታቸው ‘ነጻነታችንን አውጀናል፣ እንደገና የተወለድን ያህልም ተሰምቶናል’ የሚሉ አስተያየቶችን ሰጥተዋል።
የመከላከያ ሠራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ከአማጺው የህወሓት ቡድን ነፃ ስላደረጋቸው ደስታቸውን በተለያዩ መንገዶች ገልጸዋል።
አጥፊው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለመበታተን የሚሰራ ፀረ ሠላምና ከፋፋይ በመሆኑ ሕግ የማስከበር ስራው እስከሚጠናቀቅ ለመከላከያ ሠራዊትና ለአማራ ልዩ ኃይል እገዛና ድጋፋቸው እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል።
በሕግ ማስከበር ሂደቱ የህወሓት ጁንታ ታጣቂ ኃይል ከትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እየለቀቀ መሆኑ ይታወቃል።