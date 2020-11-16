በከሃዲው ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ ለማሳካት የክልሉ አመራርና ህዝብ የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል–አቶ ኡሞድ ኡጀሉ

ጋምቤላ ህዳር 07/2013 (ኢዜአ) መንግስት ህግን ለማስከበር በከሃዲው የህወሓ ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ ለማሳካት የክልሉ አመራርና ህዝብ በአንድነት በመቆም የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጀሉ አስገነዘቡ።
የክልሉ አመራርና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ሲያካሄዱ የቆዩት ውይይት ትናንት ተጠናቋል።
ርዕሰ መስተዳደሩ በውይይቱ ወቅት እንደገለጹት ጽንፈኛው ህወሓት ባለፉት 27 ዓመታት የክልሉን ህዝብ በማጋጨት የበርካታ ዜጎች ህይወት እንዲጠፋ አድርጓል።
የክልሉን ሀብትና ንብረት የዘረፈ ቡድን መሆኑንም ተናግረዋል።
ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ሀገርን ለማፍረስ የጠነሰሰው ሴራ ለማክሸፍ ለተጀመሩ ህግን የማስከበር ስራዎች ስኬት ሁሉም የክልሉ ህዝብና አመራር በአንድነት በመቆም የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
የጥፋት ቡድኑ በየአካባቢው ባደራጃቸው የጥፋት ኃይሎች ዘርን መሰረት ባደረገ መልኩ ጥቃት እየደረሰ መሆኑን ጠቁመው ይህን መሰሉ ድርጊት በክልሉ እንዳይፈጸም በተለይም ህዝቡ አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠበቅ አሳስበዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል ዶክተር ኡጀሉ ኡኮክ በሰጡት አስተያየት ህወሓት አፋኝ ፣ጨቋኝ፣ ገዳይና ዘራፊ ድርጅት እንደሆነ በግልጽ የሚታወቅ ነው ብለዋል።
ለዚህም ዋነኛ ማሳያው ከ1983 ጀምሮ በተለይም ጋምቤላን ጨምሮ ታዳጊ በሚባሉ ክልሎች አማካሪዎችን በመመደብ እራሱ ሿሚና ሻሪ ፣ በሃብትም በማዘዝ ጭምር ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ እንደቆየም አውስተዋል።
’’ዘራፊው የህወሓት ቡድን ከህዝብ ጉሮሮ ነጥቆ የወሰደውን ሀብት ቁጭ ብሎ መብላት ሲገባው ይባስ ብሎ በሀገር መከላከያ ሠራዊት የፈጸመው የክህደት ወንጀል በእጅጉ የሚያስቆጣ ነው’’ ያሉት ደግሞ ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ተዘራ ኃይለማሪያም ናቸው።
ቡድኑን ለህግ ለማቅረብ የተጀመረውን ስራ በመደገፍ አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
ሌላው ተሳታፊ አቶ እንደሻው ውበት እንዳሉት ህወሓት ከጥንስሱ ጀምሮ ህዝብን እርስ በእርስ በማጋጨት በሰው ደም የሚረካና የሀገር ሀብትን የሚዘርፍ ቡድን ነው።
ቡድኑ ካሁን በፊት የፈጸማቸው ድርጊቶች ሳያንስ በቅርቡ ደግሞ በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የሰነዘረው ጥቃት የሚያሳፍርና የሚሳዝን ድርጊት መሆኑን ተናግረዋል።
በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለአንድ ሳምንት ሲካሄድ በቆየው ውይይት ከክልል እስከ ወረዳ የሚገኙ የአመራር አካላት፣ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ፣ወጣቶችና የሃይማኖት አባቶች ተሳትፈዋል።