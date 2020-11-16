በሲዳማ ክልል ለስፖርት ዘርፍ ስራ 100 ሚሊዮን ብር በጀት ተመደበ

ሐዋሳ ህዳር 7/2013 (ኢዜአ )-በሲዳማ ክልል በተያዘው በጀት ዓመት ለስፖርት ልማት እንቅቃሴ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተመደበ።
የክልሉ ስፖርት ምክር ቤት ተመስርቷል።
የስፖርት ምክር ቤቱ ምስረታ ላይ ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ደስታ ሌዳሞ እንዳሉት በክልሉ ያለውን መልክዓ ምድር፣ የአየር ንብረትና ሌሎች ምቹ ሁኔታዎችን በመጠቀም የክልሉን ስፖርት ለማልማት በትኩረት ይሰራል።
ክልሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሀገራችንን በመወከል ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ስፖርተኞችን ማፍራቱን ተናግረዋል።
በእግር ኳስ፣ በእጅ ኳስ፣ በአትሌትክስና በሌሎችም የስፖርት ዓይነቶች እንዲሁም በፕሪሚየር ሊግ ውድድሮች የሚሳተፉና ለሃገሪቱ ስፖርት የበኩላቸውን ሚና የሚጫወቱ ስፖርተኞች እንዳሉም አብራርተዋል፡፡
ስፖርት ከውድድር ባሻገር በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች የሚኖረውን ድርሻ በመረዳት በመስኩ ተጠቃሚ ለመሆን የክልሉን ስፖርት በተገቢው መንገድ ለመምራት የስፖርት ምክር ቤት እንዲቋቋም መደረጉን ገልጸዋል፡፡
የስፖርት ልማቱ በመንግስት ባጀት ብቻ ውጤት ሊያመጣ ስለማይችል በተያዘው በጀት ዓመት በሁሉም ስፖርት ዘርፎች ህዝባዊ መሠረት ለማስያዝ አቅጣጫ መቀመጡን ተናግረዋል።
ለስፖርት ማዘውተሪያዎችና ስታድየሞች ግንባታ፣ ለወጣቶች መዝናኛና ለክለቦች ስራ ማስኬያጃ 100 ሚሊዮን ብር በጀት መመደቡን አስታውቀዋል፡፡
ክልሉ በስፖርቱ ዘርፍ ትኩረት ከተሰጠ ውጤታማ መሆን የሚያስችል አቅም ያለው መሆኑን የተናገሩት የክልሉ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ፍሬው አሬራ ዘርፉን በዕቅድ ለመምራት የምክር ቤቱ መመስረት ወሳኝ መሆኑን አመልክተዋል።
የምክር ቤቱ መመስረት ስፖርቱን ለማልማትና የህዝቡን ተሳትፎ በማሳደግ ጠንካራ መሰረት ለመጣል እንደሚያስችል ተናግረዋል።
የሲዳማ ክልል እግርኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ብሩ ወልዴ በበኩላቸው የስፖርት ምክር ቤቱ መመስረት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅባቸውን ሚና በተደራጀ መልኩ መወጣት እንዲችሉ ዕድል የሚሰጥ መሆኑን ጠቁመዋል።
በስነ-ስርዓቱ ላይ የምክር ቤቱ የአባላት አደረጃጀትና መተዳደሪያ ደንብ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል፡፡