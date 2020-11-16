የህብረ ብሔራዊ አንድነት ችቦ ድሬዳዋ ገባ

ድሬዳዋ ህዳር 7/2013 (ኢዜአ) የ15ኛውን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል መገለጫ የሆነው የህብረ ብሔራዊ አንድነት ችቦ ድሬዳዋ አስተዳደር ገባ።
ሀረሪ ክልል የቆየው የህብረ ብሔራዊ አንድነት ችቦ ዛሬ ድሬዳዋ ገብቷል
የሐረሪ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ወይዘሮ አዲስዓለም በዛብህ ችቦውን ለድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ወይዘሮ ፋጡም ሙስጠፋ አስረክበዋል ።
በአቀባበል በስነ-ስርዓቱ ላይ የድሬደዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የካቢኔ አባለት፣ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ከፍተኛ አመራሮች፣ የኃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ተሳትፈዋል ።
ችቦው ድሬዳዋ ላይ ለሁለት ቀን ቆይታ ካደረገ በኋላ ወደ አፋር ክልል አሸኛኘት እንደሚደረግለት ታውቋል።
የዘንድሮ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል “እኩልነትና ህብረ ብሄራዊ አንድነት ለጋራ ብልፅግና” በሚል መሪ ቃል ይከበራል።