በአዲስ አበባ ከ6ሺህ በለይ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ለማቋቋም እየተሰራ ነው–ቢሮው

አዲስ አበባ ህዳር 6/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኑሯቸውን በጎዳና ያደረጉ ከ6ሺህ በላይ ወገኖችን ለማቋቋም እየሰራ መሆኑን ገለጸ።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ተፈራ ሞላ ለኢዜአ እንደገለጹት በተለያዩ ምክንያቶች ኑሯቸውን ጎዳና ላይ ያደረጉ ወገኖችን ማንሳት ተጀምሯል።
እስካሁንም 2 ሺህ የሚሆኑ ወገኖች በክፍለ ከተሞች በተዘጋጁ ማቆያ ጣቢያዎች መግባታቸውን አስረድተዋል።
ጎዳና ተዳዳሪዎቹን ለማቋቋም አግባብ ካላቸው አካላት የተወከሉ 11 አባላት ያሉት ዓቢይ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሥራ መጀመሩን ኃላፊው ተናግረዋል።
በማዕከላቱ የኮሮና ቫይረስን ስርጭትን ለመከላከል የጤና ባለሙያዎች የተመደቡ ሲሆን፣ የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ እንደተሟሉም አስረድተዋል።
ጎዳና ተዳዳሪዎቹ በአገሪቱ በሚካሄዱ የልማት ፕሮጀክቶች ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ እየተመቻቸ መሆኑን አቶ ተፈራ ገልጸዋል።
በተጨማሪም በመንግሥታዊና መንግሥዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ሥራ ይፈለግላቸዋል ብለዋል።
ለዚህም በሁሉም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት የስልጠና ማዕከላት ተዘጋጅተው ፍላጎታቸውን መሰረት ያደረገ ስልጠና በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ኃላፊው አስታውቀዋል።