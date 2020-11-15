የህወሐት የጥፋት ቡድን እየሰራ ያለው ከባድ ወንጀል በዓለም አቀፍ ህግም የሚያስጠይቅ ነው…የህግ ባለሙያዎች

ባህር ዳር ህዳር 6/2013 (ኢዜአ) የህወሓት ጨካኝ ቡድን እየፈፀመው ያለው የዜጎች ጭፍጨፋ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች ጭምር ተጠያቂ የሚያደርገው ከባድ ወንጀል ነው ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያዎች ገለፁ።
የሀገር ክደት፣ ሽብርተኝነት፣ የዘር ማጥፋት ወንጀልና ህገ-መንግስትን በጉልበት መናድ በአለም አቀፍ ደረጃ ከባድ የሚባሉ ወንጀሎች መሆናቸውንም የህግ ባለሙያዎቹ አስረድተዋል።
በአማራ ክልል የክልል አቃቤ ህግ አቶ ታደሰ ሰይፉ እንደገለጹት ህወሓት በግልፅ የሀገር ክደት ወንጀል ፈፅሟል።
ቡድኑ ሀገርን ለመበታተን፣ ህዝቦችን እርስ በርስ በማጋጨት ሲሰራ የቆየ ለሰው ህይወት ደንታ የሌለው ስብስብ መሆኑንም ገልፀዋል።
“በሀገሪቱ መከላከያ ስራዊት ላይ የፈጸመው የክህደት ወንጀል ህዝብን እመራለሁ ከሚል ደርጅት ሊታሰብና ሊገመት የማይችል አሳፋሪ ድርጊት ነው”ብለዋል።
በዚህ ወንጀል ውስጥ እጃቸውን አስገብተው የሚሰሩ የቡድኑ አበላትን ያለመከሰስ መብታቸውን በማንሳት ለህግ እንዲቀርቡ የተቀመጠው ውሳኔም ተገቢና ወቅታዊ መሆኑን አመልክተዋል።
ህገ-መንግስቱን በሃይል መናድ፣ የጦር መሳሪያ ይዞ ማመፅ፣ መከላከያ ስራዊት ላይ ጥቃት ማድረስንና ንፁሃንን መግድል በአለም አቀፍ ወንጀሎች ጭምር የሚያስጠይቅ መሆኑንም አብራርተዋል።
“አጥፊ ቡድኑ የሰራቸው ወንጀሎች በአገራችን የህግ ስርአት ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ ወንጀሎች ውስጥም የሚመደቡ ናቸው” ያሉት ደግሞ በክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የፍትሃብሄር ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው መስፍን ናቸው።
ለህዝብ ደህንነት መረጋገጥና ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር ሌት ተቀን የሚደክምን ስራዊት ማጥቃት የሀገር ክህደት ወንጀል መሆኑን አመልክተዋል።
የህውሃት ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ በጅምላ በመረሸን የተፈፀመው ወንጀል በአለም አቀፍ የዳኝነት ስርአት የሚያስጠይቅ መሆኑን አብራርተዋል።
የሀገሪቱ መንግስትም የወንጀሎችን ክብደት ከግምት ውስጥ በማስገባት ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የተጀመሩ ስራዎችም በፍጥነት መከናወን እንዳለባቸው ገልፀዋል።
የህወሃት ቡድን በመከላከያ ስራዊት ላይ ጥቃት ከማደረስ ባለፈ ንጹሃንን በጅምላ መረሸንና የሀገሪቱን ህገ-መንግስት በይፋ መጣሱ ይታወቃል።