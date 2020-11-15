በሁመራ ከተማ በመጋዘን የተደበቁ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ተገኙ

መተማ ህዳር 6/2013 (ኢዜአ) ትህነግ ሀገር ለማፍረስ ይጠቅምባቸው የነበሩ 129 የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና ተተኳሽ ጥይቶች በሁመራ በመጋዘን ተከማችተው መገኘታቸውን የምእራብ ጎንደር ዞን ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት አስታወቀ።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪና የጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ አቶ ደሳለኝ ጣሰው የጦር መሳሪያው ጀግናው የሃገር መከላከያ ሰራዊት እና የአማራ ክልል ልዩ ሃይል ባደረገው ልዩ የኦፕሬሽን በመጋዝን ተከማችቶ የተገኘ ነው።
ከተገኙት የጦር መሳሪያዎች ማካከልም ዘጠኝ ክላሽ መትረየስ ፣ 26 ኤፍ ኤን፣ 27 ጂ ኤም 3 ፣ 65 ክላሽ ፣ ሁለት አርቢጂ /ላዉንቸር/፣ 139 የክላሽ ካዝና፣ ሦስት የጂኤም ካዝና፣ 13 የወገብ ትጥቅ ፣ አንድ የዲሽቃ ሽንሽን ከ99 ጥይት ጋርና ሰባት የጦር ሜዳ መነፀር መያዙን ተናግረዋል።
እንዲሁም ሁለት መገናኛ ሃይኮም፣ 20 አገልግል ካዝና፣ አንድ የመገናኛ ስታንድ፣ የብሬን አንድ ተቀያሪ አፈሙዝ፣ ከጦር መሳሪያዎች በተጨማሪ መገናኛ ቴሌግራም፣ መጥለፊያ፣ ትጥቅ እና ሌሎችም ተገኝተዋል።
የትህነግን አጀንዳ የያዙ የኤርትራ ተቃዋሚ የነበሩ ሃይሎች ከባለሃብት ቤት ተከራይተው አከማችተው መቆየታቸውንም ከህዝቡ ያገኙት ጥቆማ ማረጋግጡን ተናግረዋል።
ቡድኖቹ ወደ ኤርትራ ቦርደር መሸሻቸውን ገልፀው፤ መከላከያም ክትትል በማድረግ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቀዋል።
ትህነግ በማይካድራ የፈፀመው ግፍ ኢትዮጵያን ለመበተን ያላቸውን አጀንዳ ግልፅ ያደረገ ሆኖ መገኘቱንም ተናግረዋል።
በተወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ የመከላከያ ሰራዊት ክብር በእናት ጡት ነካሾች ዝቅ እንደማይል ማረጋገጥ መቻሉንም አብራርተዋል።
በግጭቱ ምክንያት ተፈናቅለው የነበሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ወደ ቀደመ አካባቢያቸው እየተመለሱ መሆኑን ገልፀው አሁን በመደበኛ ተግባራቸው ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ትህነግ ከፋፋይ አስተሳሰብ በማምጣት አንዱ አንዱን በጥርጣሬ እንዲያይ በማድረግ ህዝቡን ከስልጣናቸው በታች አድረጎ ይመለከት እንደነበርም ጠቁመዋል።