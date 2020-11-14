ህግን ለማሰከበር በከሀዲው የህወሃት ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ የሐረማያ ነዋሪዎች ገለጹ

ሐረር ህዳር 05/2013 (ኢዜአ) መንግስት ህግን ለማሰከበር በከሀዲውና ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ በመደገፍ የድርሻቸውን እንደሚወጡ በምሥራቅ ሐረርጌ ዞን የሐረማያ ወረዳና ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ የጥፋት ቡድኑን የሚቃወምና የሀገር መከላከያ ሠራዊትን የሚደግፍ ሠልፍ ዛሬ በሐረማያ ከተማ አካሂደዋል። ሠልፈኞቹ የተለያዩ መፈክሮችን አስምተዋል።
ህግን ለማስከበር በጥፋት ቡድኑ ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ፣ ህወሃትና ኦነግ ሸኔ ተቀናጅተው ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ከሀዲ የህዝብ ጠላት ናቸው፣ የሉአላዊነታችን ጋሻና መከታ የሆነውን ጀግና መከላከያ ሠራዊታችንን በሙሉ አቅማችን ከጎነ እንቆማለን፣ ሀገራዊ ለውጣችን በከሃዲዎች ሴራ አይደናቀፈም የሚሉት ካሰሟቸው መፈክሮች መካከል ይገኙበታል።
ከሠልፈኞቹ መካከል ወይዘሮ ሻርቱ ሙሜ በሰጡት አሰተያየት ትግራይ ህዝብ የኢትዮዽያ ህዝብ ነው ከሃዲው ህወሓት ግን ሀገሪቱን ለማፈራረስ የሉአላዊነት መገለጫ በሆነው መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ድርጊት እጅግ አዝነናልም እንቃወማለንም ብለዋል።
መንግስት በህወሓት ቡድን ላይ እየወሰደ የሚገኘውን ህግን የማስከበር ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል የሚደግፉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የትግራይ ህዝብን ሠላምና የሀገር ድንበር ሲጠብቅ የነበረውን የሰሜን ዕዝ መከላከያ ሠራዊት ስግብግቡ ህወሓት በፈጸመው ግፍ እጅግ አዝነናል አስቆጥቶናልም ያለው ደግሞ ሌላው የሰልፉ ተሳታፊ ወጣት መንደሪን አብራሻ ነው።
መንግስት የጀመረውን ህግን የማስከበር እርምጃ ማጠናከር ይገባዋል እኛም ከመንግስት ጎን ተሰልፈን ለማንኛውም ጥሪና ድጋፍ ዝግጁ ነን ሲልም ተናግሯል።
የአፍረን ቀሎ አባ ገዳ አብዱረዛቅ አህመድ በበኩላቸው መንግስት ወንጀለኛውን የህወሓት ቡድን ለህግ ለማቅረብ በሚሰራው ስራ ህዝቡ ከመንግስት እና መከላከያ ሠራዊት ጎን መሰለፍ ይኖርበታል ብለዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ብልጽግና ጽህፈት ቤት ሐላፊ አቶ አህመዲን ኡስማኢል ህወሓት ተላላኪውን ኦነግ ሸኔን በተለያዩ አካባቢ በመላክ ህዝቡን ለማወክና ጥፋት ለመፈጸም እየጣረ ስለሚገኝ ህዝቡ ይህንን ተግባር ሊታገል ይገባል ብለዋል።
ህብረተሰቡም ከመንግስት ጎን በመሆን እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክታቸውን አሰተላልፈዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ለሀገር መከለከያ ሠራዊት ያለውን አጋርነት ለመግለጽ እስካሁን 580 ሠንጋዎች፣ 84 ፍየሎች፣ ፣21 ግመሎች እንዲሁም ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ማድረጉም ተገልጿል።