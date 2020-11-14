የህወሃት ጁንታ ላይ የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ተጠናቆ የቡድኑ አባላት ለፍርድ ይቀርባሉ – አቶ ሙስጠፌ መሐመድ

ህዳር 5/2013 (ኢዜአ) የህወሃት ጁንታ ቡድን ላይ የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ በስኬት ተጠናቆ የቡድኑ አባላት ለፍርድ እንደሚቀርቡ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ገለጹ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ከቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት፤ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ማይካድራ ላይ በህወሃት ጁንታ ቡድን ታጣቂ ሃይሎች ተገድለዋል።
ንጹሃኑ በስለት ተቆርጠው መገደላቸውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማረጋገጡን ያስታወሱት አቶ ሙስጠፌ፤ ድርጊቱን ህወሃት ስለመፈጸሙ የዓለም ዓቀፍና የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡም ተናግረዋል።
ድርጊቱ የተፈጸመው በህወሃት ጁንታ ታጣቂዎች ስለመሆኑ በርካታ ማሳያዎችን ማቅረብ እንደሚቻል ተናግረው፤ ድርጊቱ በተፈጸመበት ወቅት የህወሃት ታጣቂዎች ከተማዋ ውስጥ እንደነበሩ ጠቅሰዋል።
የህወሃት ጁንታ በባህሪው እንዲህ አይነት ግድያ የሚፈጽም መሆኑን ገልጸው፤ “ከዚህ ቀደም ይህንን ዓይነት ግድያ በሶማሌ፣ በኦሮሚያ፣ አፋር፣ ሲዳማና የተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በቡድኑ ተፈጽሟል” ብለዋል።
ህወሃት ጫፍ የወጣ የአማራ ጥላቻ ያለው በመሆኑ ለበቀል ሲል በማይካድራ ድርጊቱን እንደፈጸመው ተናግረዋል።
“ስለዚህ በማይካድራ የተፈጸመው የጅምላ ግድያ በህወሃት ነው የተፈጸመው” ሲሉ አስረድተዋል።
በአሁኑ ወቅት መንግስት የዚህ ወንጀልና የሌሎች ጥፋቶች ፈጻሚውን የህወሃት ጁንታ ለመያዝና ለፍርድ ለማቅረብ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ወንጀለኞቹን ለፍርድ ለማቅረብ የተጀመረው ዘመቻ በቅርብ እንደሚጠናቀቅ ገልጸው፤ የህግ ማስከበር ሂደቱ ለድርድር እንደማይቀርብ አብራርተዋል።