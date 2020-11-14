ሃገራዊ ለውጡ በከሐዲዎች ሴራ አይደናቀፍም -የወላይታ ዞን ነዋሪዎች

ሶዶ፣ ህዳር 5/2013 ( ኢዜአ ) ሃገራዊ ለውጣችን በከሐዲዎች ሴራ አይደናቀፍም በማለት አሸባሪውን የህወሃት ቡድን ያወገዘ ሰላማዊ ሰልፍ በወላይታ ሶዶ ከተማ ተካሔደ።
በሰላማዊ ሰልፉ ላይ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር እንድርያስ ጌታ እንዳሉት ቡድኑ በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ የፈፀመው የሀገር ክህደት ወንጀል የሀገር አንድነትን ለማፍረስ ያለመ በመሆኑ በምንም አይነት ተቀባይነት የለውም።
ባሁኑ ጊዜ በአሸባሪው ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ የዞኑ ነዋሪ በሚያስፈልገው ሁሉ ከመንግሥት ጎን እንደሚቆም ተናግረዋል።
ይህ እብሪተኛ ሀይል ለአመታት የህዝብን ሀብት ሲዘርፍና ሀገር ሲያተራምስ ቢቆይም አንድም ጊዜ ትዝ ብሎት የማያውቀውን የትግራይ ህዝብ ዛሬ መላ ሲጠፋ መሸሸጊያ ማድረጉ የማይገባ ነው ብለዋል።
መንግስት እነዚህን ከሀዲና የአሸባሪ ቡድኑ አባላት ህግ ለማቅረብ እየወሰደ ካለው እርምጃ ጎን ለጎን ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳና የመያዣ ትዕዛዝ እንዲወጣባቸው መደረጉ የህገ-ወጥ ቡድኑ ግብዓተ መሬት የተቃረበ መሆኑን የሚያሳይ እንደሆነ ተናግረዋል።
ይሄንን ወንበዴና ዘራፊ ቡድን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከሚገኝበት በማደን ወደ ህግ የማቅረቡን ተግባር የወላይታ ዞን አስተዳደርና መላው ህዝብ እንደሚደግፈውና በማንኛውም ጉዳይ ላይ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን ለመቆም ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል።
ከሰላማዊ ሰልፉ ተሳታፊ የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል ወጣት ፍቃዱ ፊሊጶስ እንዳለው መንግስት እነዚህን ህገ-ወጥ የሽብር ቡድን አባላትና አመራሮች ለረጅም ጊዜ በትግስት መጠበቁ ያስገኘው ፋይዳ የለም።
መንግስት እየወሰደ ላለው እርምጃ ተገቢውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ገልጾ የተጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ በፍጥነት በማጠናቀቅ መላውን የትግራይ ህዝብ ከእነዚህ ቡድኖች ነጻ ማውጣት እንደሚያስፈልግ ተናግሯል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ እንግዳ ብርሀኑ በበኩላቸው እንዳሉት መከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተፈጸመው ህገ-ወጥ ተግባር አሳፋሪና የሚያሳዝን ተግባር ነው።
ህወሀት በስልጣን ላይ በቆየባቸው ዓመታት በሀገሪቱ የሚኖሩ ህዝቦች እርስ በእርስ በጥርጣሬ እንዲተያዩ ሲያደርግ መቆየቱ አንሶት ዛሬ በግልጽ ጦርነት አውጆ የራሱ ጠባቂዎች ላይ የፈጸመው ጥቃት በፍጥነት ተጣርቶ ለህግ እንዲቀርቡ መደረግ እንዳለበትና አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል።
በሰላማዊ የድጋፍ ሰልፉ ላይ ከተለያዩ የዞኑ ወረዳዎችና የሶዶ ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ ነዋሪዎች ተሳታፊ ሆነውበታል።