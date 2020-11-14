ስደተኞችን እንደ መሳሪያ መጠቀምና ለግጭት ተግባር ማዋል በዓለምአቀፍ ሕግ ያስጠይቃል– የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳዮች ኤጀንሲ

አዲስ አበባ ህዳር 5/2013 (ኢዜአ) ስደተኞችን እንደ መሳሪያ መጠቀምና ለግጭት ተግባር ማዋል በዓለም አቀፍ ሕግ የሚያስጠይቅ መሆኑን የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳዮች ኤጀንሲ አስታወቀ።
ኤጀንሲው በትግራይ ክልል የሚገኙ የኤርትራዊያን ስደተኞች ጉዳይ እንዳሳሰበው አመልክቷል።
ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በትግራይ ክልል በሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ይታወቃል።
ይህን ተከትሎም መንግስት ለመከላከያ ሰራዊቱ የሕግ ማስከብርና አገርን የማዳን ተልዕኮ የሰጠ ሲሆን ሰራዊቱም የተሰጠውን ተልዕኮ በመፈጸም ላይ ይገኛል።
ጽንፈኛው የህወሃት ቡድን ግን የኤርትራ ወታደሮች ከመንግስት ጋር በመሆን ወጉኝ ብሏል።
የአገር መከላከያ ሰራዊትም በቡድኑ የተነሳው ሀሳብ ፍጹም ውሸት የሆነና “ጽንፈኛው የህወሃት ቡድን” በአልመዳ ጨርቃ ጨርቅ የመከላከያ ሰራዊቱንና የኤርትራ ወታደራዊ የደንብ ልብስ አስመስሎ በመስራት ራሱ እየፈጠረ ያለው ድራማ መሆኑን ገልጿል።
በተጨማሪም ቡድኑ ያስታጠቃቸው ሃይሎች እየተሸነፉ መሆኑን ሲያውቅ ያለበሰውን ሬንጀር በማስወለቅ በአሮጌ ጫማና በባዶ እግራቸው እንዲዋጉ በማድረግ ሠራዊቱ ንጹሃን ዜጎችን እየተዋጋ ነው የሚል የሀሰት ፕሮፓጋንዳ እያሰራጨ መሆኑንም አመልክቷል።
የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳዮች ኤጀንሲ የሕዝብ ግንኙነትና ሞደርናይዜሽን ዳይሬክተር አቶ በአካል ንጉሴ ለኢዜአ እንደገለጹት ኢትዮጵያ እ.አ.አ በ1951 በጄኔቫ የጸደቀውን የስደተኞች ኮንሼንሽን እንዲሁም እ.አ.አ በ1977 በኒውዮርክ የጸደቀውን የስደተኞች ፕሮቶኮል ተቀብላ በማጽደቅ ተግባራዊ እያደረገች ነው።
በነዚህ ዓለም አቀፍ ሕጎች ኢትዮጵያ ለስደተኞች የምግብ፣ የጤናና ማህበራዊ አገልግሎትን መስጠት እንዲሁም ደህንነታቸውን የመጠበቅ ግዴታ አለባት ብለዋል።
ኢትዮጵያ ተቀብላ የምታስተናግዳቸው ስደተኞች በመጠለያዎችና በከተማ ውስጥ የሚኖሩ መሆናቸውን አመልክተዋል።
ግጭቶች አለመረጋጋቶች ሲኖሩ ስደተኞች ከመቼውም ጊዜ በላይ ለአደጋ እንደሚጋለጡ ተናግረዋል።
መንግስት በትግራይ ክልል የሕግ ማስከበር እርምጃ እየወሰደ ቢሆንም በፌዴራልና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል ያለው የግንኙነት መስመር በመቋረጡ መረጃዎችን በሚፈለገው ፍጥነት ለማግኘት ፈታኝ መሆኑን ገልጸዋል።
ይሁንና በተለያዩ መንገዶች በተደረጉ ማጣራቶች “ክልሉን እመራዋለው የሚለው አካል” በከተማ የሚኖሩትን የኤርትራ ስደተኞች ወደ መጠለያ አስገድዶ እያስገባ መሆኑን ኤጀንሲው መረጃ እንደደረሰው ጠቅሰዋል።
“በትግራይ ያለው ታጣቂ ሃይል” ስደተኞችን በከለላነት ተጠቅሞ ሰለባ እንደማያደርጋቸው እርግጠኛ መሆን እንደማይቻል ነው አቶ በአካል የገለጹት።
ስደተኞችን እንደ መሳሪያ መጠቀምና ለግጭት ተግባር ማዋል በዓለም አቀፍ ሕግ የሚያስጠይቅ ተግባር ነው ብለዋል።
በዓለም አቀፍ ሕግ ስደተኞች የሚኖሩባቸውን ካምፖችና ስደተኞችን እንደ ጋሻና ከለላ መጠቀም ክልክል መሆኑንና ይሄን የሚያደረግ አካል በወንጀል እንደሚጠየቅ ተናግረዋል።
ኤጀንሲው በትግራይ ክልል አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ የስደተኞች ጉዳይ እንዳሳሰበውና ይሄንንም ለፌዴራል መንግስት፣ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ (ዩኤን ኤች ሲ አር) እና ለሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ማሳወቁን ገልጸዋል።
ኤጀንሲው ከማሳወቅም ባለፈ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በጉዳዩ ላይ እየተነጋገረ እንደሚገኝና በቀጣይ የመፍትሔ አቅጣጫዎች እንደሚቀመጡ ነው አቶ በአካል ያስረዱት።
በኢትዮጵያ የሚገኙ ሕጋዊ ስደተኞች በአሻራና በምስል የተለዩ፤ መረጃቸው በዳታ ማዕከል የሚገኝና ኤጀንሲውም ሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ (ዩኤን ኤች ሲ አር) የሚያውቃቸው መሆኑን አመልክተዋል።
እነዚህ ስደተኞች ለመሳሪያነትና ለግጭት ተግባር ከዋሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ የማሳወቅ ስራ ይሰራል ብለዋል።
እንደ ኤጀንሲ ማድረግ የሚይቻለውን ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ እንደሆነና የስደተኞች አካላዊ ጥበቃ በጣም ወሳኝ መሆኑን፤ ይህም ለመንግስት እንደተገለጸ አስረድተዋል።
ከዚህ ባሻገር በትግራይ ክልል የሚገኙ የኤጀንሲው ሰራተኞችን የማሰርና የማዋከብ ተግባር እየተፈጸመ መሆኑንና የተወሰኑ ሰራተኞች ካሉበት ስፍራ አምልጠው መውጣታቸውን አመልክተዋል።
በቀጣይ ጉዳዩን በተመለከተ ዝርዝር መረጃዎች ለሕዝቡ ይፋ እንደሚሆኑም አቶ በአካል ለኢዜአ ተናግረዋል።