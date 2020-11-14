የወላይታ ሶደ ዩኒቨርሲቲ ለመከላከያ ሰራዊቱ 2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ሶዶ ህዳር 4/2013 (ኢዜአ) መከላከያ ሰራዊቱ የሀገር አንድነትን ለማስከበር እያደረገ ያለውን ትግል ለማገዝ የ2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ ለኢዜአ እንዳሉት ድጋፉ የመከላከያ ሠራዊቱ ሀገርን ለማዳን እያከናወነ ያለውን ተግባር ለማገዝና አጋርነቱን ለማሳየት ያለመ ነው።
“የህወሃት የጥፋት ቡድን በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ የፈጸመው አስነዋሪ ድርጊትና የሀገር ክህደት ተግባር አሳዛኝ ነው” ብለዋል።
በመሆኑም እየተወሰደ ያለው ሀገርን የመታደግና ህዝቧቿን የማዳን እርምጃው ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል።
መንግስት እያከናወነ ያለውን የህግ የበላይነት የማረጋገጥ እርምጃ ዩኒቨርሲቲው በሙሉ አቅሙ ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
በዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ዴአ በበኩላቸው መንግስት እነዚህን አካላት ለህግ ለማቅረብ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ እየሄደበት ያለው መንገድ ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል።
በቀጣይም ዩኒቨርሲቲው መምህራንና ሰራተኞችን በማሳተፍ የሀገሪቱን መከላከያ ሠራዊት ለመደገፍ የደም ልገሳ መርሃ ግብር ለማዘጋጀትና ገንዘብ ለማሰባሰብ መታቀዱን ጠቁመዋል።