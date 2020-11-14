አሰሪና ሠራተኛው ለመከላከያ ሠራዊቱ ወገንተኝነቱን ሊያሳይ ይገባል — የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ቢሮ

አዲስ አበባ ህዳር 5/2013 (ኢዜአ) አሰሪና ሠራተኛው ሠላምን ሊያውኩ የሚችሉ እንቅስቃሴዎችን በንቃት በመከታተል የአገር መከታ ለሆነው መከላከያ ሠራዊት ወገንተኝነቱን እንዲያሳይ የአዲስ አበባ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ አመለከተ።
ቢሮው የኢንዱስትሪው ዘርፍ አሰሪና ሠራተኞው አካባቢውን ከጥፋት ሃይሎች በንቃት ሊጠብቅና ሊከታተል እንደሚገባ አሳስቧል፡፡
“የአሰሪና ሠራተኛ ወገኖች ለኢንዱስትሪው ክፍለ ኢኮኖሚ ሠላምና ደህንነት መጠበቅ ሚና አላቸው” በሚል መሪ ሃሳብ ከማምረቻ ኢንዱስትሪ ባለቤቶችና የሠራተኛ ተወካዮች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መክሯል።
የቢሮው ሃላፊ አቶ ተፈራ ሞላ አገራዊ ለውጡ በሕዝብ ፍላጎትና ጥረት የመጣ ሆኖ ሳለ ሠላምና መረጋጋት እንዳይኖር የሚሰሩ ሃይሎች መንግስት ሕግ ወደማስከበር እርምጃ እንዲገባ ምክንያት ሆነዋል ብለዋል።
በአገሪቷ በተለያዩ ጊዜያት የተከሰቱ መፈናቀሎች፣ የንፁሃን ሕይወት መጥፋትና በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ የተፈፀመውን ጥቃት ለአብነት አንስተዋል።
የኢንዱስትሪ ባለቤቶችና ሠራተኞቻቸው ለኢንዱስትሪው ሠላምና ደህንነት መጠበቅ ሚና ስላላቸው አካባቢያቸውን በንቃት እንዲጠብቁም አሳስበዋል።
በቢሮ ሃላፊ ደረጃ የምክትል ከንቲባዋ የሕዝብ አደረጃጀት አማካሪ አቶ ሺሰማ ገብረስላሴ በበኩላቸው “የአገር ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ ባለመሆኑ የአሸባሪዎች ድርጊት ዋጋ እንዳያስከፍለን እንቅስቃሴያችን ጥንቃቄ የተሞላበት ሊሆን ይገባል” ብለዋል፡፡
ሕዝቡ ለሠላምና ደህንነት መጠበቅ የሚሰጠውን ጥቆማ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም አሳስበዋል፡፡
የውይይት መድረኩ ተሳታፊ አቶ ግሩም ተክሉ በበኩላቸው እንደ ሻማ ቀልጦ ዳር ድንበር በሚያስከብረው የመከላከያ ሠራዊት ላይ የተፈፀመው ጥቃት ከኢትዮጵያዊ ስነ ምግባር ውጭ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ባለፉት ጊዜያት በፀረ-ሠላም ሃይሎች አማካኝነት ጥቃትና ውድመት ከደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎች በመማር አካባቢውን በንቃት መጠበቅ አስፈላጊ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
የውይይቱ ተሳታፊዎች ለአገር መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ ማንኛውንም አይነት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ በተፈጸመው ክህደት የተሰማቸውን ጥልቅ ሃዘንም ገልጸዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ከአሰሪዎች፣ ሠራተኞችና ሌሎች አደረጃጀቶች ጋር በቀጣይ የውይይት መድረክ እንደሚኖረው አቶ ሺሰማ አስታውቀዋል።