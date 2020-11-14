የአርሲ ዞን ህብረተሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ600 በላይ ሰንጋዎችን ድጋፍ አደረገ

አዳማ፣ ህዳር 5/2013 (ኢዜአ) የአርሲ ዞን ህብረተሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ 25 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ከ600 በላይ ሰንጋዎችን ዛሬ ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉ የተገኘው በአርሲ ከሚገኙ 26 ወረዳዎችና አሰላን ጨምሮ በሶስቱ ከተማ አሰተዳደሮች የሚኖሩ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጣ መሆኑን የዞኑ አስተዳደር አቶ ጀማል አሊዩ አስታውቀዋል።
የዞኑ ህብረተሰቡ ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ያለውን አጋርነት ለመግለጽ ያደረገው ድጋፍ ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ 608 ሰንጋዎች መሆናቸውን ገልጸዋል።
ከሃዲው ቡድን በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመውን ጥቃት ህዝቡ ከማውገዝ ባለፈ ለሠራዊቱ የሚያደርገው ድጋፍ ለመቀጠል መነሳሳቱን አስረድተዋል።
ከህብረተሰቡ ተወጣጥቶ የተሰባሰቡት ሠንጋዎች የርክክብ ሥነሥርዓት በአሰላ ከተማ መዘጋጀቱንና በዚህም የሀገር መከላከያ ሠራዊት ሚኒስትሩ፣የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንትና ሌሎችም አካላት ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።