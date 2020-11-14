በህወሓት የጥፋት ቡድን የተፈጸመውን አሳፋሪ ድርጊት በጽኑ እንደሚያወግዙ የሐይማኖት አባቶችና ሀገር ሽማግሌዎች ገለጹ

ጋምቤላ፣ ህዳር 5/2013(ኢዜአ) በህወሓት የጥፋት ቡድን በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የተፈጸመውን አሳፋሪ ድርጊት በጽኑ እንደሚያወግዙ የጋምቤላ ክልል የሐይማኖት አባቶችና ሀገር ሽማግሌዎች ገለጹ።
ከክልሉ የተውጣጡ የሐይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዩች ዙሪያ በጋምቤላ ከተማ ተወያይተዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል አባ ያሬድ ካሳ በሰጡት አስተያየት ቡድኑ በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው አሰቃቂ ተግባር ከሰብዓዊ ፍጡር የማይጠበቅ አረመኔያዊ ድርጊት ነው ብለዋል።
ቡድኑ በገዛ ወገኖቹ ላይ የፈጸመው ጥቃት በጽኑ እንደሚያወግዙ ገልጸው መንግስት ለዜጎች ደህንነት ሲባል የህግ የበላይነትን የማስከበሩን ስራ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተናግረዋል።
በሀገር መከላከያ ሠራዊቱ ላይ የተፈጸመው ጭካኔ የተሞላበት ተግባር አረመኔያዊ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የጋምቤላ ከተማ የሀገር ሽማግሌ አቶ ዘመድአገኘሁ ጋረድ ናቸው።
ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የትግራይ ክልልን ህዝብ ሠላምና ዳር ድንበር አስጠብቆ ለቆየው ሠራዊት ይህን መሰል ክህደት መፈጸም ይቅር ሊባል እንደማይቻል ተናግረዋል።
ሌላዋ የውይይት ተሳታፊ ወይዘሮ ኑኑ ኡጉድ በበኩላቸው ጁንታው ቡድን ከ1983 ጀምሮ የኢትዮጵያን ህዝብ በብሄር እየከፋፈለ እርስ በእርስ ሲያጫራርስና ሲዘርፍ የቆየ ነው ብለዋል።
መንግስት ቡድኑ ላይ የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ በማጠናከር የትግራይን ህዝብ ነፃ ለማውጣት ጭምር ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ቡድኑ በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት የክህደት ተግባር ነው ያሉት ደግሞ መጋቢ ስርዓት ዴንግ ሬስ ናቸው።
መንግስት የጥፋት ቡድኑን ለህግ ለማቅረብ የጀመራቸውን ስራዎች ሊያጠናከር እንደሚገባም አመልክተዋል።
የጥፋት ቡድኑ በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የተፈጸመውን አሳፋሪ ድርጊት በጽኑ እንደሚያወግዙም አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተንኳይ ጆክ በውይይት መድረኩ እንዳሉት በጥፋት ቡድኑ ላይ በማያዳግም መልኩ በህግ ተጠያቂ ለማድረግ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ ይገኛል።
የሐይማኖት አባቶችና ሀገር ሽማግሌዎች በተለይም ቡድኑ ማንነትን መሰረት ባደረገ መልኩ እየፈጸመ ያለው ጥቃት ወደ ክልሉም እንዳይመጣ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።
የውይይቱ ተሳታፈዎች ባወጡት የአቋም መግለጫ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር ለጀመራቸው እንቅስቃሴዎች በሚችሉት ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን አረጋግጠዋል።