በምዕራብ ሸዋ ዞን ለጥፋት ተልዕኮ የተዘጋጁ የተለያዩ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

አምቦ፣ ህዳር 5/2013(ኢዜአ) በምዕራብ ሸዋ ዞን አስር ወረዳዎች ለጥፋት ተልዕኮ የተዘጋጁ የተለያዩ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎችና የደንብ ልብሶች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
ከጉዳዩ ጋር የተጠረጠሩ 35 ግለሰቦች መያዛቸውም ተመልክቷል።
የዞኑ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራና ፍትህ አሰጣጥ ሀላፊ ኮማንደር ኑረሳ አካና ለኢዜአ እንደገለጹት የጦር መሳሪያዎቹ የተገኙት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ሰሞኑን በወረዳዎቹ የተለያዩ ቤቶች በተደረገ ፍተሻ ነው።
በዚህም በቁጥጥር ስር ከዋሉት የጦር መሳሪያዎች መካከል ዘጠኝ ሽጉጦች ፣ አራት ክላሽንኮቭ ጠብመንጃዎች ፣ 16 ቦንቦች ይገኙበታል።
እንዲሁም ሁለት ፈንጂዎች ፣ ከአምስት ሺህ በላይ ተተኳሽ ጥይቶችና አስር ገጀራዎች በተጨማሪም 22 የቀድሞ የኦሮሚያ ፖሊስ እና ሌሎች የደንብ ልብሶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስረድተዋል።
ከጉዳዩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ 35 ግለሰቦች መያዛቸውን አመልክተው፤ ወንጀልን በጋራ ለመከላከል ህብረተሰቡ ላደረገው ትብብር ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም ነቅቶ በመጠበቅና ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን ለጸጥታ አካላት በመጠቆም እያደረገ ያለውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።