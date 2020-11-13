አዳዲስ አቅጣጫዎችን በመተለም ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን ፈተና የሚያሻግር ተቋም ይገነባል …አቶ ተመስገን ጥሩነህ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 4/2013(ኢዜአ) ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የጀመረው የለውጥ ሂደት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አዲሱ ተሿሚ ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለፁ።
የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል ሆነው የተሾሙት አቶ ተመስገን ተቋሙን ሲመሩት ከነበሩት ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረሚካኤል ጋር የስራ ርክክብ አድርገዋል።
አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በሪፎርሙ የጀመራቸውን ስራዎች የሚያመለክቱ ሰነዶች ርክክብም ተካሂዷል።
አቶ ተመስገን በተቋሙ በተካሄደው ሪፎርም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያግዙ መሰረቶች መጣላቸውን ገልጸዋል።
የተጀመረውን ሥራ አጠናክሮ በማስቀጠልና አዳዲስ አቅጣጫዎችን በመተለም ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን ፈተና የሚያሻግር ተቋም እንደሚገነባም አረጋግጠዋል።
ከተቋሙ አመራርና ሠራተኞች ጋር በመሆን የተጀመረውን ሪፎርም አጠናክሮ ለማስቀጠልና የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ለማስጠበቅ እንደሚሰሩም ተናግረዋል።
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረሚካኤል በበኩላቸው የጸጥታ ተቋማት መጠናከር አገሪቷ እያጋጠማት ያለውን ፈተና ለመሻገር ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን አመልክተዋል።
ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር ተመጋጋቢ ተልዕኮ ያለው ተቋም ሲመደቡም በቆይታቸው ያገኙትን ልምድና ተሞክሮ አሟጦ በመጠቀም የአገሪቷን ጸጥታና ሠላም ወደ አስተማማኝ ደረጃ ለማድረስ እንደሚያግዛቸው ጠቁመዋል፡፡
አቶ ተመስገን ጥሩነህ ቀደም ሲል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትርና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር በመሆን አገልግለዋል።
ከጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል ሆነው ተሹመዋል፡፡