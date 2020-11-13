ኢትዮጵያ በምታደርግልን ጥሪ ከሕዝባችን ጎን ተሰልፈን የሚከፈለውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን – የኢትዮጵያዊን ማኅበር በአውሮጳ

አዲስ አበባ ህዳር 4/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን ለመታደግ አገራችን በምታደርግልን ጥሪ ከሕዝባችን ጎን ተሰልፈን የሚከፈለውን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ዝግጁ ነን ሲል የኢትዮጵያዊያን ማኅበር በአውሮጳ ገለጸ።
በአውሮጳ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሠራዊት ላይ በተፈጸመው አረመኔያዊ ድርጊትና በዜጎች ላይ በደረሰው የሞትና የመቁሰል አደጋ ማዘናቸውን የኢትዮጵያዊያን ማኅበር በአውሮጳ ለኢዜአ በላከው መግለጫ አስታውቋል።
ማኅበሩ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ሰሜን ዕዝ ላይ ለደረሰው ጥቃትና የንብረት መዝረፍ ሙከራ ተጠያቂው ከፌዴራል መንግስት አፈንግጦ የወጣውና መኖሪያውን በትግራይ ክልል ያደረገው የጥቂት የሕወሃት ባለስልጣኖች ቡድን ነው ብሏል።
በአውሮጳ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን በአሁኑ ወቅት የመከላከያ ሠራዊቱ ከሕዝቡ ጋር በመተባበር በቡድኑ ላይ የሚወስዳቸውን ማናቸውም ዓይነት ወታደራዊ፣ ሰብዓዊና ሞራላዊ እርምጃዎች እንደሚደግፉ በመግለጫው ተጠቅሷል።
በማንነቱ ተለይቶ እየተገደለና እየተገፋ ያለውን ኢትዮጵያዊ ለመታደግ አገራችን በምታደርግልን ጥሪ ከሕዝባችን ጎን ተሰልፈን የሚከፈለውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን ለኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት መግለፅ እንፈልጋለን ሲሉም በመግለጫው አመልክተዋል።