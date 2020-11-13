አካል ጉዳተኞች የጥሬ ዕቃ አቅርቦትና ምቹ የገበያ ቦታ እንዲመቻችላቸው ጠየቁ

አዲስ አበባ ህዳር 4/2013 (ኢዜአ) አካል ጉዳተኞች በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለመሆን የጥሬ ዕቃ አቅርቦትና ምቹ የገበያ ቦታ እንዲመቻችላቸው ጠየቁ።
ተስፋ የዓይነስውራንና የአካል ጉዳተኞች ማህበር ያመረታቸውን የወለል ምንጣፍና የቤት የንጽህና መጠበቂያ መሳሪያዎችን ለገበያ አቅርቧል።
ማህበሩ ጃንሜዳ አካባቢ በሚገኘው ቢሮው ምርቶቹን ለገበያ ያቀረበው ከፖሊሽ ኤድ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር በመተባበር ባዘጋጀው ባዛር ላይ ነው።
በእዚህ ወቅት አካል ጉዳተኞቹ በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለመሆን የበጀት፣ የማምረቻ ጥሬ ዕቃ አቅርቦትና ምቹ የገበያ ቦታ እንዲመቻችላቸው ጠይቀዋል፡፡
የማህበሩ አባል አቶ ገብረሕይወት አስፋው ማህበሩን በመቀላቀል በተፈጠረላቸው የሥራ ዕድል እራሳቸውንና ቤተሰባቸውን ማስተዳደር በመቻላቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሠርተው በሚያገኙት ገቢ የእለት ወጪያቸውን ከመሸፈን ባለፈ ዘላቂ የኢኮኖሚ ጥቅም እንዲያገኙ የሚመለከተው የመንግስት አካል ተገቢ ድጋፍ እንዲያደርግላቸውና የገበያ ትስስር እንዲፈጥርላቸው ጠይቀዋል።
በማህበሩ በኩል የተሰጣትን ስልጠና በመውሰድ ወደሥራ የገባችው ወይዘሪት ያለምብርሃን በላይነህ በበኩሏ “ምቹ የገበያ ቦታ ባለማግኘቷና ምርቷ በወቅቱ ባለመሸጡ የልፋቷን ያህል ተጠቃሚ አለመሆኗን” ተናግራለች።
በየጊዜው የሚመረተውን ምርት በመሸጥ ተጠቃሚ ለመሆን የሚመለከተው የመንግስት አካል ምቹ የገበያ ቦታ እንዲያመቻችላቸውም ጠይቃለች።
የማህበሩ አባላት በአካል ጉዳተኞች የሚረቱ ምርቶች የተለያዩ አካላት በመግዛት ትብብር እንዲያደርጉላቸውም ጠይቀዋል።
የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ዮሐንስ ግዳይ “ማህበሩ አካል ጉዳተኞች የተለያዩ ምርቶችን በማምረት ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራ መሆኑን” ተናግረዋል።
ማህበሩ አካል ጉዳተኞች በኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራ ቢሆንም የበጀት፣ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት እጥረትና ምቹ የሆነ የገበያ ቦታ እጥረት ስላለበት በተሻለ ተጠቃሚ ማድረግ እንዳልተቻለና መንግስት ለማህበሩ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
ለአካል ጉዳተኞች ስልጠና በመስጠት የተሻሉ ምርቶችን ለገበያ እንዲያቀርቡ የሆላንድና ፊላንድ ኤምባሲዎች ላደረጉት እገዛም ሊቀመንበሩ ምስጋና አቅርበዋል፡
ተስፋ የዓይነስውራንና የአካል ጉዳተኞች ማህበር ከተቋቋመ 40 ዓመታትን ቢያስቆጥርም በቂ ድጋፍ ባለማግኘቱ በሥሩ ያሉትን 153 አካል ጉዳተኞች የእለት ወጪ ከመሸፈን ባለፈ በተሻለ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ማድረግ እንዳልቻለ ተገልጿል።
ማህበሩ ያዘጋጀው ባዛር ከዛሬ ጀምሮ ለሦስት ተከታታይ ቀናት የሚካሄድ ሲሆን በባዛሩም በአካል ጉዳተኞች የተዘጋጁ ምርቶች ለሽያጭ ቀርበዋል።