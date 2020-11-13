የሕግ ማስከበር እርምጃውን በመደገፍ በአፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ ነው — አቶ አወል አርባ

አዲስ አበባ ህዳር 4/2013 (ኢዜአ) መንግስት የሕግ የበላይነትን ለማስከበር በጁንታው የህወሃት ቡድን ላይ የሚወስደውን ርምጃ ለመደገፍ በአዋሳኝ አካባቢዎች ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን የአፋር ክልል ገለፀ።
በአፋር ክልል የሚኖሩ ከከፍተኛ ባለሃብት እስከ ቀን ሰራተኛ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በጁንታው የህወሓት ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉም ተገልጿል።
የህወሓት ጁንታ ቡድን አገር የማፈራረስ ህልሙን እውን ለማድረግ በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሠራዊት ላይ ያልታሰበ ጥቃት ቢሰነዝርም ዕቅዱ ከሽፏል።
ይህን ተከትሎ የፌዴራል መንግስት የሕዝብና የአገርን ሉዓላዊነትን ላለማስደፈር በሚተጉ የመከላከያ ሠራዊት አባላት ላይ ጥቃት ያደረሱ ፀረ አንድነት ሃይሎች ላይ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል።
የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ የጁንታው ሕወሃት ቡድን በአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት የአገር ክህደት ነው ሲሉ ለኢዜአ ተናግረዋል።
የፌዴራል ስርዓቱንና የአገርን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል መንግስት በጁንታው የህወሃት ቡድን ላይ የሚወስደው ሕግ የማስከበር እርምጃ በሁሉም አካባቢ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
የአፋር ክልል መንግስትና ሕዝብም ከሠራዊቱ ጎን በመቆም በድንበር አካባቢ የተጠናከረ ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ይህ ጁንታ ቡድን የትኛውንም ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቀለምና ዜግነት የማይወክል የራሱን የቡድን ጥቅም ብቻ ያማከለ የከሃዲዎች ስብስብ እንደሆነም ተናግረዋል።
በተለያዩ አካባቢዎች በተላላኪዎቹ ግጭት በማስነሳት፣ ለሁሉም ስራ በመስጠት በሰሜን ዕዝ ሠራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት ለዚህ ማሳያ ነው ብለዋል።
በመሆኑም የጁንታውን ቡድን እኩይ አገር የማፈራረስ ተግባር ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ ሊከላከለው እንደሚገባ አመልክተዋል።
አቶ አወል የአፋር ክልል የፌዴራሉ መንግስትና የመከላከያ ሠራዊቱ በሚወስዱት ሕግ የማስከበር እርምጃ አስፈላጊውን ሁሉ ትብብር ያደርጋል ብለዋል።
ክልሉ የሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች መኖሪያ እንደመሆኑ የትግራይ ተወላጆችም ቤተሰብ መስርተውና ሃብት አፍርተው መኖር እንዲችሉ በጋራ መስራት እንደሚፈልጉ አረጋግጠውልናል ነው ያሉት።
ከከፍተኛ ባለሃብት እስከ የቀን ሠራተኛ የትግራይ ተወላጆች ጋር ባደረግነው ውይይት “ሠላማችንን እንፈልጋለን፤ ለጋራ ሠላማችን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል” ሲሉ መክረውናል ብለዋል።
የትግራይ ሕዝብ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የአገሩን አንድነትና ሠላም የሚሻ እንጂ የጁንታው ቡድን ዓላማ አስፈፃሚ እንደማይሆን አረጋግጦልናል ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል።