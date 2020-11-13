በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ተቀዛቅዞ የቆየው የሥነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎት እየተሻሻለ ነው – ጤና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ ህዳር 4/2013 (ኢዜአ) በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ተቀዛቅዞ የነበረው የሥነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎት እየተሻሻለ መምጣቱን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ።
በሥነ-ተዋልዶ ጤና ላይ ትኩረቱን ያደረገው 2ኛው አገር አቀፍ ሲምፖዚየም በአዲስ አበባ ተካሂዷል።
“በሥነ ተዋልዶ አገልግሎት የኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖና የመፍትሄ አቅጣጫዎች” በሚል መሪ ሀሳብ በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ አዘጋጅነት ነው መርሃ ግብሩ የተካሄደው።
በተካሄደው የፓናል ውይይት የጤና ባለሙያዎች፣ የዘርፉ ማኅበራትና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።
በጤና ሚኒስቴር የእናቶች፣ ሕጻናትና ስርዓተ ምግብ ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም እንዳሉት የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መከሰቱ ከተረጋገጠ በኋላ በነበሩት ሁለት ወራት የአገልግሎቱ ፈላጊዎች ቁጥር ቀንሷል።
ወደ ጤና ተቋማት መሄድ ለኮሮና ቫይረስ ያጋልጣል የሚለው አስተሳሰብ ለአገልግሎቱ መቀዛቀዝ አንዱ ምክንያት መሆኑን ጠቅሰው ለኅብረተሰቡ በተሰጠው የግንዛቤ ስራ ውጤት መገኘቱን አውስተዋል።
ለእናቶች፣ ለጨቅላ ሕጻናትና ለወጣቶች ሕክምናና ለስርዓተ ምግብ ግብዓት የሚሆኑ ቁሶች በተታታይ እንዲቀርብ መደረጉንም ጠቅሰዋል።
ለጤና ባለሙያዎች አስፈላጊው የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ቁሳቁስ እንዲቀርብ መደረጉም በመልካም ከሚጠቀሱ ስራዎች እንደሚካተት ዶክተር መሰረት ተናግረዋል።
በተለይም እናቶች ወረርሽኙን በመፍራት ቤት ውስጥ እንዳይወልዱ፣ ሕጻናት ክትባት ሳያገኙ እንዳይቀሩ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንና በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ግንዛቤ እንዲፈጠር መደረጉን ገልፀዋል።
የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎትም የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል ጎን ለጎን እየተሰጠ መሆኑን አክለዋል።
በክልሎች ከሚገኙ የዘርፉ ኃላፊዎች ጋር በሥነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎት አሰጣጥና በሚያጋጥሙ ችግሮች ዙሪያ በቪዲዮ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ውይይትና ክትትል እየተደረገ መሆኑን አብራርተዋል።
በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሚዲካል ኮሌጅ የማህፀንና ፅንስ ሐኪም ዶክተር ባልካቸው ንጋቱ በሕክምና ማዕከሉ እናቶች ርቀታቸውን ጠብቀው አገልግሎት እንዲያገኙ እየተደረገ ስለመሆኑ ተናግረዋል።
የጤና ሚኒስቴር ያወረደውን መመሪያ በመከተል እየተገለገሉ መሆኑንና በቀጠሮ የሚሰጡ የጤና አገልግሎቶች ላይ ማሻሻያ መደረጉን ገልፀዋል።
እንደ ዶክተር ባልካቸው ገለጻ መሰረታዊ የጤና አገልግሎቶች የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል ጎን ለጎን እንዲሰጡ በመመሪያና ፖሊሲ ደረጃ ክትትል እንዲደረግበት በጤና ሚኒስቴር ተወስኗል።