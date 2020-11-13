መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ተግባር መጠናከር እንዳለበት ምሁራን ተናገሩ

ጋምቤላ ህዳር 4/2013 (ኢዜአ) መንግስት ከሃዲው የህወሓት የጥፋት ቡድንን ስርዓት ለማሲያዝ የጀመረውን ህግ የማስከበር ተግባር አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ምሁራን ተናገሩ።
ከክልሉ የተወጣጡ ምሁራኑ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋምቤላ ከተማ መክረዋል።
በምክክር መድረኩ ከተሳተፉት መካከል አቶ ኡቦንግ ጋሜ በሰጡት አስተያየት የህወሓት የጥፋት ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ማንነት መሰረት ባደረገ መልኩ የፈጸመው አሰቃቂ ተግባር አረመኔያዊ ነው ብለዋል።
መንግስት ይህን አረመኔያዊ ቡድን ለህግ ለማቅረብ የጀመራቸውን እርምጃዎች አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተናግረዋል።
የፌዴራል መንግስት ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ በህወሓት የጥፋት ቡድን ላይ ህግን ለማስከበር የጀመራቸው እርምጃዎች እንደሚደግፉ የተናገሩት ደግሞ ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ሳይመን ኡጁሉ ናቸው ።
ቀደም ሲል ማፈያ ቡድኑ የሀገር ሽማግሌዎች ያቀረቡለትን የሰላም ድርድር አሻፋረኝ ሲል ቆይቶ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ አሰቃቂ ድርጊት ከፈጸመ በኋላ እያቀረበ ያለው የሰላም ድርድር ፍጹም ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም ብለዋል።
ሌላው ተሳታፊ መምህር ዳኝነት ገበየ በበኩላቸው የሀገር ዳር ድንበርና የህዝብን ሰላም በሚጠብቀው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ በጁንታው ቡድን የተፈጸመው ኢ-ሰባዊ ድርጊት በእጅጉ የሚያሳዝን እኩይ ተግባር እንደሆነ ገልጸዋል።
ቡድኑ ከአሁን በፊት ማንነት መሰረት ባደረገ መልኩ በንጹሃን ዜጎች ላይ በእጅ አዙር ግድያ ሲፈጽም እንደነበር ጠቁመው አሁን ላይ ግን ድርጊቱን በቀጥታ እየፈጸመ ስለመሆኑ በማይካድራ በንጸሃን ዜጎች ላይ ያደረሰውን ጥፋት ማሳያ ብለዋል።
የጥፋት ቡድኑ አሰቃቂ ድርጊቶችን ከፈጸመ በኋላ እያቀረበ ያለው የሰላም ድርድር ጥያቄ አግባብነት የሌለው ነው ያሉት መምህሩ መንግስት የትግራይን ህዝብ ደህንነት በጠበቀ መልኩ የጀመረውን ህግ የማከበር ሥራ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አመልክተዋል።
የሀገርን ዳር ድንበርና ሰላም እየጠበቁ የነበሩ የሠራዊት አባላትን በግፈና አሰቃቂ ሁኔታ ደም ካፈሰሰው አሸባሪ ቡድን ጋር ድርድር አያስፈልግም ያሉት ደግሞ አቶ ቦል ኬት ናቸው።
ከዚህ አሸባሪ ቡድን ጋር ድርድር ቢደረግ የተሰውት የሰራዊት አባላት ደምና አጥንት ይፋረዳል ያሉት አቶ ቦል እነዚህ ኃይሎች ለህግ እስኪቀርቡ እርምጃው እንዲቀጥል የሚደግፉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በምክክር መድረኩ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መሰተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ህወሓት ከ1983 ጀምሮ የኢትዮንጵያን ህዝብ በዘር በመከፋፈል እርስ በእርስ ሲያጋጭ፣ሲገድልና ሲዘርፍ የቆየ የጥፋት ቡድን ነው ብለዋል።
አሁን ላይም የጥፋት ተግባር እንደበሽታ ብሶበት ሀገርን ለማፍረስ መከላከያ ሠራዊት ላይ አኩይ ድርጊት መፈጸሙን አስረድተዋል።
ቡደኑ በተለይም የጥፋት ኃይሎቹን በማሰማራት በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ማንነትን መሰረት ባደረገ መልኩ በንጹሃን ዜጎች ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ጠቁመው ተመሳሳይ ችግሮች በክልሉ እንዳይከሰቱ ሁሉም አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅ አሳሰበዋል።
ምሁራኑ በውይይታቸው መጨረሻ ባወጡት የጋራ አቋም መግለጫ መንግስት የህወሓት የጥፋት ቡድንን ሥርዓት ለማሲያዝ የጀመረውን ህግ የማከበር ስራ አጠናከሮ እንዲቀጥል አመልክተው ለስኬታማነቱም ከሀገር መከላከያ ጎን በመሰለፍ አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚያደርጉ አረጋግጠዋል።
አካባቢያቸውን ከጥፋት ሀይሉ ለመጠበቅ የድርሻቸውን እንደሚወጡም ገልጸዋል።