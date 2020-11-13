የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች ህወሓት ለፈፀመው የሀገር ክህደት ተገቢውን ፍርድ እንዲያገኝ የሚደግፉ መሆናቸውን ገለጹ

አዳማ፣ ህዳር 04/2013(ኢዜአ) የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች ህወሓት በመከላከያ ሠራዊት ላይ ለፈጸመው ጥቃትና የሀገር ክህደት ተገቢውን ፍርድ እንዲያገኝ የሚደግፉ መሆናቸውን ገለጹ።
በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ አመራሮችና የመንግስት ሠራተኞች ከጀግናው የሃገር መከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ ሁለገብ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
በአዳማ ከተማ የህወሓትን የጥፋት ድርጊት የሚያወግዝ ሠልፍ ካካሄዱት ነዋሪዎች መካከል አቶ ፈይሳ መገርሳ በሰጡት አስተያየት ህወሓት በሀገር መከላከያ ላይ ለፈፀመው ክህደት ተገቢውን ቅጣት ማግኘት እንዳለበት ተናግረዋል።
“ሠልፍ የወጡት ሀገሪቱን ሲዘርፍ የቆየው ወንጀለኛው ቡድን ለአረመኔያዊ ድርጊቱ መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ ለመደገፍ ፣ከመከላከያ ጎን መሆናችንን ለመግለጽና የጥፋት ሃይሉን ለመቃወም ነው ብለዋል።
የሀገር ጋሻና መከታ በሆነው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የጥፋት ቡድኑ የፈፀመበት ጥቃት መቼም ቢሆን ይቅር የሚባል አይደለም ያለው ደግሞ ወጣት እሱባለው ግርማ ነው።
በተለይ ወጣቶች የአካባቢያችንን ሰላም ነቅቶ በመጠበቅ የድርሻችንን መወጣት አለብን ሲልም አስተያየቱን ሰጥቷል።
ወጣት ዳግም ጣሰው በበኩሉ የህወሃት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ በመንግሥትና በመከላከያ ሠራዊቱ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በገንዘብም ሆነ በምንችለው ሁሉ እንደግፋለን ሲል ተናግሯል።
አደባባይ በመውጣት በሠልፉ ላይ የተሳተፉ የአዳማና አካባቢዋ ነዋሪዎች መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር እየወሰደ ባለው እርምጃ ሁለንተናዊ ድጋፍ እናደርጋለን፣ ሀገራዊ ለውጣችን በከሀዲዎች ሴራ አይደናቀፍም የሚሉና ሌሎችም መፈክሮችን አሰምተዋል።
በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ አመራሮችና የመንግስት ሠራተኞች ከጀግናው የሃገር መከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ ሁለገብ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
አመራሮቹና ሠራተኞቹ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ በፍቼ ከተማ ተወያይተዋል፡፡
በወይይታቸውም የህወሓት ጁንታ ቡድን በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ እያደረሰ ያለውን ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ለመመከት በግንባር ቀደም ከቆመው የሃገር መከላከያ ሠራዊት ጎን እንደሚቆሙ አስታውቀዋል፡፡
ከውይይቱ ተሳታፊ የዞኑ አመራሮች መካከል አቶ ኢደኦ ኮጂ እንደተናገሩት የሃገር መከላከያ ሰራዊት እያስመዘገበ የሚገኘው ድል ለኢትዮጵያ ህዝቦች ዘላቂ ሠላም መሰረት የሚጥል ነው፡፡
የህክምና ባለሙያው አቶ ሞቱማ ዘገየ በበኩላቸው የሃገርን ሕልውና አደጋ ላይ ለመጣል ዓልሞ በመንቀሳቀስ ላይ ያለውን ጨካኙ የህወሓት ወንበዴ ቡድን ህግ ፊት ለማቅረብ ለሚደረገው ጥረት ከገንዘብ ባለፈ የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ እንደሆኑ ተናግረዋል።
የዞኑ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሠራተኛ ወይዘሮ ንግስት ሃይሌ መንግስት ህግና ስርዓትን ለማስከበር የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።
የሕዝብ አንገብጋቢ ጥያቄ የሆነው ሠላምና የህግ የበላይነት የማስከበር ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ማበርከት አለበት ያሉት ደግሞ የፍቼ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ለቺሳ ኤጀሬ ናቸው።