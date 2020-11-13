ሻሸመኔ፤ ህዳር 4/2013 (ኢዜአ) ህወሓት የፈፀመውን የሀገር ክህደት የሚያወግዝ ህዝባዊ ሰልፍ በሻሸመኔ ከተማ እየተካሄደ ነው
ነዋሪዎቹ ከማለዳው አንስቶ እያካሄዱ ባሉት ሠልፍ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ከሀዲ የህዝብ ጠላት መሆናቸውን በመግለጽ የጥፋት ድርጊታቸውን አውግዘዋል።
መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉም አስታውቀዋል።
ሠልፈኞቹ ስግብግቡ የህወሓት ጁንታ የፈጸመው ሀገራዊ ክህደት እናወግዛለን፣ የሉአላዊነታችን ጋሻና መከታ የሆነውን ጀግናው መከለከያ ሠራዊታችን በሙለ አቅማችን ከጎኑ እንቆማለን፣ የህዝባችንን አንድነት በማጠናከር የህወሓትና የኦነግ ሸኔ አፍራሽ ሴራን እናጋልጣለን የሚሉ መፈክሮችን አሰምተዋል።
በአሁ ወቅት ሠልፈኞቹ ለመከላከያ ሠራዊቱ ያላቸውን ድጋፍ ለመግለፅ ሠንጋና በጎች በመያዝ ወደ ሻሸመኔ ስታዲዮም በማምራት ላይ እንደሚገኙ ሪፖርተራችን ከስፍራው ዘግቧል።