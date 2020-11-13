ሠራዊቱ እያካሄደ ላለው ህግ የማስከበር ስራ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የድሬዳዋ ነዋሪዎች ገለጹ

ድሬዳዋ፤ ህዳር 4/2013(ኢዜአ) የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህግ የበላይነትን በማስከበር ሰላምን ለማስፈን እያከናወነ ላለው ተግባር ድጋፍ እንደሚያደርጉ የድሬዳዋ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ህግ በማስከበር ግዳጅ ላይ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለማድረግ ትላንት ደም ለግሰዋል።
“ደሜን ለመከላከያ ሠራዊት” በሚል በተካሄደው ስነ ስርአት ላይ ከተካፈሉ የከተማው ነዋሪዎች መካከል እማሆይ እህተ ሚካኤል ለኢዜአ እንዳሉት የመከላከያ ሰራዊት በህግ ማስከበር ተልዕኮው የደም እጥረት እንዳያጋጥመው በማሰብ ደም ለግሰዋል።
“ለሀገር ክብር የማይተካ ህይወቱን እየለገሰ ለሚገኘው ሠራዊት የሚተካ ደም መለገስ ኢምንት ነው” ብለዋል፡፡
“የህወሃት ሀገር አፍራሹ ቡድን በሰሜን እዝ ሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ተግባር ሰይጣናዊና የሚወገዝ ነው” ሲሉም ገልጸውታል ።
ሌላው በደም ልገሳ የተሳተፉት ዶክተር ከድር ኢብራሂም ሠራዊቱ የህወሃትን ሽብርተኛ ቡድን ለህግ ለማቅረብና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እየወሰደ ያለው እርምጃ በስኬት እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል፡፡
“ድርድር የሚባል ነገር አያስፈልግም ፤ ቡድኑን ለህግ ተጠያቂ ማድረግና ሰላምን ማስፈን ይገባል” ብለዋል፡፡
“ላለፈው 27 ዓመት ዜጎችን በኃይማኖትና በብሔር ሲያጋጭና ሲገድል የነበረው የህወሃት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ተግባር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊያወግዘው ይገባል” ያሉት ደግሞ የከተማው ነዋሪ አቶ አብዲ ኑሬ ናቸው፡፡
“ሠራዊቱ የሀገር ሰላምና ህገ-መንግስታዊ ሰርዓቱን ለማስከበር የጀመረው ዘመቻ እንዲሳካ ደም መለገስ ብቻ ሣይሆን በገንዘብና በጉልበታችን ከጎኑ ለመቆም ተዘጋጅተናል” ነው ያሉት፡፡
ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ አብዱልሰላም ቃሲም በበኩላቸው የመከላከያ ሠራዊቱ ሽብርተኛውን የህውሃት ቡድን ለመደምሰስ የጀመረው ተግባር በምንም መንገድ ወደ ኃላ መመለስ እንደሌለበት አስታውቀዋል፡፡
በገጠርና በከተማ የሰላም አደረጃጀት ፈጥረን ድሬዳዋን ከአሸባሪው ተላላኪዎች ጥቃት ለመጠበቅ እየሰራን ነው” ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዩሱፍ ሰኢድ “አሸባሪውን የህወሃት ቡድን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተጀመረው ተግባር በፍጥነት እንዲጠናቀቅ የሁሉም ዜጋ ድጋፍ ያስፈልጋል” ብለዋል፡፡