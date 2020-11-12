የአገር ክህደት ወንጀል በፈፀሙ የጁንታው ሕወሓት ቡድን ላይ የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ ወጣባቸው

አዲስ አበባ ፣ህዳር 3/2013(ኢዜአ) የአገር ክህደት ወንጀል በፈፀሙ የጁንታው ሕወሓት ቡድን ላይ የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ እንደወጣባቸው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግላጫ እንደገለጸው÷ የጁንታው የሕወሓት ወንበዴ ቡድንን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት በመፈፀም የአገር ክህደት ወንጀል የፈጸሙት የጁንታው የጥፋት ቡድን አባላትን አድኖ ለህግ ለማቅረብ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወጥቷባቸዋል፡፡
የጥፋት ቡድኑ አባላት ከኦነግ ሸኔ እና ከሌሎች ፀረ-ሰላም ሃይሎች ጋር በመቀናጀትም ከተለያዩ ክልሎች አገርን የማፍረስ ተልዕኮ ያላቸውን ኃይሎች በመመልመል ትግራይ ክልል ድረስ በመውሰድ ለእኩይ ተልዕኳቸው ስኬት የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት እንዲሁም የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፎችን በማድረግ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ብሄርን ከብሄር በማጋጨት እና በሃይማኖት ሽፋን ሁከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር በማድረግ በርካታ ንፅሁን ዜጎች እንዲገደሉ፣ በአካልና በንብረት ላይም ከባድ ጉዳት እንዲደርስ ማድረጋቸውን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በላከው መግለጫ አመልክቷል፡፡
እነዚህ የሀገር ህልውናን አደጋ ላይ በመጣል እንዲሁም ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በሀይል በመናድ ወንጀል የሚፈለጉትና የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ የወጣባቸው፡-
1.ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል
2.ጌታቸው ረዳ
3. ፈትለወርቅ ገ/እግዝያብሄር
4. አስመላሽ ወ/ስላሴ
5.ዶ/ር አብርሃም ተከስተ
6.ኪሪያ ኢብራሂም
7.ረዳይ አለፎም
8.አማኑኤል አሰፋ
9.ዶ/ር አትንኩት መዝገቡ
10.ኪሮስ ሀጎስ
11.ያለም ፀጋ
12.ሰብለ ካህሳያ
13.ጌታቸው አሰፋ
14.ዳንኤል አሰፋ
15.ኢሳያስ ታደሰ
16.ዶ/ር አክሊሉ ሀ/ሚካኤል
17.አለም ገ/ዋህድ
18.ተክላይ ገ/መድህን
19.ዶ/ር እያሱ በርሄ
20.ዶ/ር ረዳይ በርሄ
21.ዶ/ር ኪዳን ማርያም በርሄ
22.ነጋ አሰፋ
23.ሺሻይ መረሳ
24. ዶ/ር ገ/ህይወት ገ/እግዝያብሄር
25. አፅብሃ አረጋዊ
26.ዶ/ር ኢ/ር ሰለሞን ኪዳኔ
27.ሀዱሽ ዘነበ
28.በርሄ ገ/እየሱስ
29.ይትባረክ አምሃ
30.ዶ/ር ገ/መስቀል ካህሳይ
31.ዶ/ር ፍስሃ ሀ/ፂዮን
32.ርስቀ አለማየው
33.ዶ/ር አዲስ አለም ቤሌማ
34.ዘነበች ፍስሃ
35.ፍሬወይኒ ገ/እግዝያብሄር
36.አቶ ስዩም መስፍን
37.አቶ አባይ ፀሐዬ
38.እያሱ ተስፋይ
39.ለምለም ሀድጎ
40.ፕሮፌሰር ክንድያ ገ/ህይወት
41.ሀብቱ ኪሮስ
42.በየነ ምክሩ
43.ካሳዬ ገ/ህይወት
44.ሩፈኤል ሽፈራ
45.ሊያ ካሳ
46.ተወለደ ገ/ፃዲቅ
47.ሙሉ ገ/እግዝያብሄር
48.ኪሮ ስጉዑሽ
49.ዶ/ር አማኑኤል ሀይሌ
50.ደሳለኝ ተፈራ
51.ኢንጅነር አርአያ ብርሀኔ
52.አልማዝ ገ/ፃድቅ
53.ሰለሞን መአሾ
54.ተኪኡ ማዕሾ
55.ገነት አረፈ
56.ብርክቲ ገ/መድህን
57.ዶ/ር ሀጎስ ገዳፋይ
58.ዘራይ አስጎዶም
59.አሰፋ በላይ
60.አቶ ሸዋንግዘው ገዛኸኝ
61.አፅብሃ ግደይ
62.አቶ ስብሀት ነጋ
63.አቶ ሴኮትሬ ጌታቸው
64.በሪሁን ተ/ብርሃን የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ዳኛ የነበረ ናቸው፡፡
ከላይ ስማቸው የተዘረዘረው የወንበዴው የጁንታው ሕወሓት የጥፋት ቡድን አባላት የአገር ክህደት ወንጀል ከመፈጸማቸውም በተጨማሪ በከፍተኛ የአገር ሃብት ምዝበራና ዘረፋ እንዲሁም በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀልም ጭምር የሚፈለጉ መሆናቸውን ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በመግለጫው አሳውቋል፡፡
በተመሳሳይም ከጁንታው ሕወሓት ቡድን አባላት ጋር እየተገናኙ የሀገር ክህደት ወንጀል በፈፀሙና አገር በማፍረስ ሴራ በተሳተፉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እና የፖሊስ አመራሮች ላይም የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ እንደወጣባቸው ኮሚሽኑ አስታውቋል፡፡
ተጠርጣሪዎቹ መንግስት እና ሕዝብ የጣለባቸውን አገራዊ ኃላፊነትና ህገመንግስታዊ ግዴት ወደጎን በመተው መቀመጫዉን ትግራይ ክልል ካደረገዉ ከወንበዴው የህወሃት የጁንታው ቡድን አባላት ተልዕኮ በመቀበል በሰሜን ዕዝ ሰራዊት አባላት ውስጥ ሌሎችን በማደራጀት ከማዕከል የነበረው ግንኙነት እንዲቋረጥና ጥቅምት24 ቀን 2013 ዓ/ም ጥቃት እንዲፈጸም በማድረግ የሞት፣የአካል ጉዳት እና የጦር መሳሪያ ዝርፊያ እንዲፈፀም ማድረጋቸውን የኮሚሽኑ መግለጫ ያመለክታል፡፡
ባለፉት 21 አመታት በምሽግ አብረው ሲኖሩ የነበሩ ጓዶቻቸውን የጁንታው ቡድን እኩይ አላማ ማስፈጸሚያ በማድረግ አገር በማፍረስ ተልዕኮው በመምራትና በመሳተፍ የሚፈለጉት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የፖሊስ አባላት፡-
1.ሌ/ጀኔራል ታደሰ ወረደ ተስፋዬ (ውድወርደ)
2.ሜ/ጄኔራል ዮሐንስ ወ/ጎርጊስ ተስፋይ (መዲድ)፣
3.ሜ/ጄኔራል ብርሃነ ነጋሽ በየነ (ውድመድህን)፣
4.ብ/ጄኔራል ሀ/ስላሴ ግርማይ ገ/ሚካኤል
5.ብ/ጄኔራል ምግበ ሃይለ ወ/አረጋይ (አባበርሃ፣)
6.ሜ/ጄኔራል ኢብራሂም አብዱልጀሊል መሀመድዙን
7.ብ/ጄኔራል ገ/ኪዳን ገ/ማርያም የእብዮ
8.ሜ/ጄኔራል ገብረ ገ/አድሃና ወ/ዘጉ (ገብረዲላ)
9.ሜ/ጄኔራል ገ/መስቀል ገ/ዮሀንስ /አስቴር/
10.ብ/ጄኔራል አብርሃ ተስፋይ በርሄ /ድንኩል/
11.ብ/ጄኔራል ፍስሃ በየነ (ወርቅአይኑ)
12.ሜ/ጄኔራል ህንፃ ወ/ጎርጊስ ዮሐንስ
13.ብ/ጄኔራል አለፎም አለሙ ወ/ማርያም /ቸንቶ/
14.ብ/ጄኔራል ገ/መስቀል ገ/እግዝያብሄር (ጠቀም)
15.ብ/ጄኔራል ተ/ብርሃን ወ/አረጋዊ
16.ሜ/ጄኔራል አታክልቲ በርሄ ገ/ማርያም
17.ኮሚሽነር መኮንን ካህሳይ ገ/መስቀል (ፅንቡላ) የትግራይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር
18.ም/ኮሚሽነር መንግስቴ አረጋዊ የትግራይ ክልል ፖሊስ ም/ኮሚሽነር
19.ኮ/ር ጌታቸው ኪሮስ የትግራይ ፖሊስ አመራር የነበረ
20.ም/ኮሚሽነር ግርማይ ከበደ (ማንጁስ/ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ሃላፊ የነበረ 21.ም/ኮሚሽነር ተክላይ ፀሃዬ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ም/ሃላፊ የነበረ
22.ኮ/ር ንጉስ ወ/ገብርኤል የትግራይ ልዩ ሃይል ፖሊስ ሃላፊ፣
23.ኮ/ር ገ/ስላሴ ታፈረ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አመራር የነበረ
24.ኮ/ር ፍስሃ ተ/ማርያም (ወዲአርባ) የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አመራር የነበረ
25.ኮ/ር ተስፋዬ ገ/ኪዳን (ተስፋዬ ባንዳ) የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አመራር የነበረ
26.ሜ/ጀነራል ገ/መድህን ፍቃዱ ሃይሉ (ውድነጮ) በቁጥጥር ስር የዋሉ
27.ሜ/ጀነራል ይርዳው ገ/መድህን ገ/ፃድቅ（አስቴር）በቁጥጥር ስር የዋሉ
28.ብ/ጀነራል ገ/ህይወት ሲስኖስ ገብሩ በቁጥጥር ስር የዋሉ
29.ብ/ጀነራል ኢንሶ እጃጆ እራሾ በቁጥጥር ስር የዋሉ
30.ብ/ጀነራል ፍስሃ ገ/ስላሴ እንሁን በቁጥጥር ስር የዋሉ
31.ኮ/ል ደሳለኝ አበበ ተስፋዬ በቁጥጥር ስር የዋሉ
32.ኮ/ል እያሱ ነጋሽ ተሰማ በቁጥጥር ስር የዋሉ
መላው የሃገሪቱ ህዝቦች፤የሀገር መከላከያ ሰራዊት፤የሀገሪቱ የፖሊስ ሰራዊትና የደህንነት ተቋማት እነዚህን የጁንታውን የሕወሓት የጥፋት ቡድን ተፈላጊዎች አድኖ ለህግ ለማቅረብ እየተደረገ ባለው ጥረት በያሉበት የድርሻቸውን እንድወጡ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል።
በተለይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ፤የክልሉ ልዩ ሀይል አባላትና ሚሊሻዎች፤ የጁንታው የሕወሓት ወንበዴ ቡድን ልጆቻቸውንና ቤሰተቦቻቸውን በውጭ አገራት በድሎትና በቅንጦት እያኖሩ የደሃውን የትግራይ ህዝብ ልጅ ለእኩይ አላማቸው መፈጸሚያ ከእሳት እየማገዱ በመሆኑ ይህንን በመገንዘብ የጥፋት ቡድን አድኖ በመያዝ ለመንግስት የፀጥታ ሀይል እንድያሰረክቡ ጥሪ ቀርቧል፡፡