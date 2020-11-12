መንግሥት በጽንፈኛው የህወሐት ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደግፋለን — የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች

ነቀምቴ ህዳር 03/2013 (ኢዜአ) መንግሥት ጽንፈኛውን የህወሐት ቡድን ለህግ ለማቅረብ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ የነቀምቴ ከተማ የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች ተናገሩ፡፡
ትናንት በነቀምቴ አደራሽ ከከተማው የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ነዋሪዎች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መክረዋል።
ከከተማው ነዋሪዎች መካከል የአገር ሽማግሌ አቶ ሽፈራው ፈለቀ በሰጡት አስተያየት ህወሐት በሰሜን ዕዝ ላይ ያደረሰው ጥቃት ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ አስነዋሪ ድርጊት መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በተለይም ህወሐት ወገኑን ገድሎ የደንብ ልብሱን አውልቆ ራቆቱን በማስቀረት እንዳይቀበር ማድረጉ ከሰው ልጅ የሚጠበቅ ድርጊት ሳይሆን የአውሬነት ተግባር መሆኑንም ገልጸዋል ፡፡
ወንድማቸውን ገድለው እንዳይቀበር በማድረግ አስከሬን በጅብና በአሞራ እንዲበላ በማድረግ በፈጸሙት ወንጀል መንግሥት እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበርና የህልውና ዘመቻ እንደምደግፉና ከአገር መከላከያ ሠራዊት ጎን እንደሚቆሙ ነው ያመለከቱት፡፡
አቶ ጉተማ ግንዳባ የተባሉ ሌላው የሀገር ሽማግሌ በበኩላቸው “ህወሐት ባለፉት 27 ዓመታት የአገሪቷን ሀብት በመዝረፍ የራሱን የተደላደለ ኑሮ ማመቻቸቱ አልበቃ ብሎት በመከላከያ ሰራዊት ላይ አረመኔያዊ ጥቃት መፈጸሙ ከሃዲነቱን ያሳያል” ብለዋል።
ድርጊቱም በሀገር ሉዓላዊነትና በኢትዮጵያ ሕዝቦች ላይ የተፈጸመ ጥቃት በመሆኑ መንግሥት ሕግን ለማስከበር የጀመረውን እርምጃ እንደሚደግፉ ገልጸው መንግሥትም ከጽንፈኞቹ ጋር ምንም ዓይነት ድርድር ማድረግ እንደለሌበት አስታውቀዋል ፡፡
የነቀምቴ ከተማ የፈትህ መስጊድ የሃይማኖት አባት መሐመድ አደም በበኩላቸው ህወሐት በሰሜን ዕዝ ላይ በድንገት የወሰደው ጥቃት በእስልምና ሃይማኖት የተወገዘና እጅግ አስነዋሪ ድርጊት መሆኑን አስረድተዋል፡፡
“ጥቃቱ አንድነታችንን አይንድም” ያሉት የሃይማኖት አባቱ “በእዙ ላይ የደረሰው ጥቃት ለድርድር መቅረብ የሌለበት በመሆኑ ሕዝቡ ከአገር መከላከያ ሠራት ጎን መቆም አለበት” ብለዋል።
ድርጊቱ ክፉና በሰው ልጅ ላይ የማይፈጸም ሰይጠናዊ ድርጊት በመሆኑ ጥቃቱን የመሩና ያስተባበሩ የህወሐት ቡድን አመራርና ተሳታፊዎችን ለሕግ ለማቅረብ መንግሥት እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደምደግፉ የተናገሩት ደግሞ የነቀምቴ የኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን አገልጋይ ቄስ ካሳሁን መለሰ ናቸው።
ቄስ ካሳሁን አክለውም “የትግራይ ሕዝብ ነፃነት በህወሐት መቃብር ላይ እንዲመሠረት” መንግሥት የጀመረውን የሕግ የበላይነት የማስከበር ሥራ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል።
የነቀምቴ ከተማ ከንቲባ አቶ በሪሶ ተመስጌን በበኩላቸው መንግሥት በጽንፈኛው ስግብግብ ጁንታ ላይ የጀመረውንእርምጃ ከግብ እስኪያርስ ድረስ ሕዝቡ ከመንግስትና ከአገር መከላከያ ሠራዊት ጎን እንዲቆም ጠይቀዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ህዝቡ አከባቢውን ከጸረ ሰላም ሃይሎች በተደራጀ መልኩ መጠበቅ እንዳለበትም ከንቲባው አሳስበዋል።