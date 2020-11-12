የህግ የበላይነትን ለማስከበር በሀገር ከሀዲው ቡድን የተጀመረውን ዘመቻ እንደግፋለን- የማህበረሰብ መሪዎች

ድሬዳዋ፣ ህዳር 3/2013 (ኢዜአ) መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሀገር ክህደት በፈጸመው የህወሀት ቡድን ላይ የጀመረው ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ ድጋፍ እንደሚያደርጉ በድሬዳዋ የሀገር ሽማግሌዎችና የማህበረሰብ መሪዎች አስታወቁ።
የኢሳና የአፋር ማህበረሰብ በአጥፊው የህውሃት ቡድን ሴራ በመታለልና ግጭት ውስጥ በመግባት አላስፈላጊ የህይወት መሰዋትነት መክፈል እንደማይገባቸው የኢሳ ማህበረሰብ ባህላዊ መሪ አሳስበዋል።
በድሬዳዋ የሚገኙ ኡጋዞች፣ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ግለሰቦች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትላንት ተወያይተዋል ።
የውይይቱ ተሳታፊዎች የህወሃት ዘረኛና ሀገር አፍራሽ ቡድን በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈፀመውን ጥፋት አስፀያፊ በማለት አውግዘዋል።
“ቡድኑ የፈጸመው ድርጊት ለ27 ዓመት ብሔርን ከብሔር በማጋጨት የግል የስልጣን እርካቡን ሲያደላድል የነበረውን ተግባር በድጋሚ ያሳየበት አስነዋሪ ፍፃሜ ” ብለዋል።
የአፍረንቀሎ አባገዳ አብዱራዛቅ አህመድ በወቅቱ እንደገለጹት የህውሃት ቡድን የሀገሪቱን ዜጎች እንደጠላት እርስ በእርስ በማጋደልና በማራራቅ ለ27 ዓመት በስልጣን ተደላድሎ ቆይቷል።
“ቡድኑ በሰሜን እዝ መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈፀመው አስነዋሪ ተግባር የሀገር ክህደት በመሆኑ ሁላችንም የምናወግዘው ተግባር ነው “ብለዋል፡፡
“መንግስት አጥፊና ዘራፊውን ቡድን ለህግ በማቅረብ የሀገር ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ የጀመረው ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን” ያሉት ደግሞ የሀገር ሽማግሌ አቶ ጉልላት ደምሴ ናቸው፡፡
“ለሀገር ሉአላዊነት ህይወቱን እየሰዋ ለሚገኘው የመከላከያ ሠራዊት በግንባር በመገኘት አስፈላጊውን የስንቅ የሞራልና የጉልበት ድጋፍ ለማድረግ የድሬዳዋ ህዝብ ዝግጁ ነው” ብለዋል።
“ዜጎችን ለ27 ዓመት በጎሳና በኃይማኖት ሲያጋጭ የነበረው ህወሃት ቡድን በወንድሙ ላይ የፈፀመው ጥፋት የሀገር ክህደት ነው” ሲሉም ገልጸዋል።
ሌላው የሀገር ሽማግሌ አቶ ዩሱፍ ሙሳ በበኩላቸው “የህወሃት ሌባ ቡድን ለወገኖቹ ያልራራና ዜጎችን ከሰውነት በታች ያወረደ የዘቀጠ ስብዕና ያለው ነው” ብለዋል ።
“ሀገር ገንቢና ተረካቢው ወጣት ሀገርን ለማፍረስ ለሚንቀሳቀሰው አጥፊ ቡድን ተላላኪ እንዳይሆኑ ተግተን እንሰራለን” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
የአካባቢያቸውን ሰላምና ፀጥታ በማስጠበቅ ለተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ስኬታማነት የበኩላቸውን እንደሚወጡም አስታውቀዋል ።
“ከሀያ አመት በላይ የሀገር ሰላምና ዳርድንበር ከመጠበቅ በተጓዳኝ በትግራይ የደረሰን ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ በመከላከል ህዝብን ሲያገለግል በነበረ መከላከያ ሰራዊት ላይ የጁንታው ቡድን የፈጸመው ጥቃት ጸያፍና የሚወገዝ ነው” ያሉት ደግሞ የጉርጉራ ኡጋዝ ዚያድ ዳውድ ናቸው።
ቡድኑ የሉአላዊነት መገለጫ በሆነው መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ተግባር በታሪክ አፀያፊና የሚወገዝ መሆኑን ተናግረዋል ።
“እንደ ማህበረሰብ መሪነታችን ወጣቱንና ህዝቡን አስተባብረን ሠራዊታችን የጀመረውን የህግ የበላይነት የማረጋገጥ ተግባር በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋን ” ብለዋል፡፡
በድሬዳዋና በሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን የሚኖረው የኢሳ ማህበረሰብ ባህላዊ መሪ ኡጋዝ ሙስጠፋ መሐመድ በበኩላቸው የህውሃት አጥፊና ሀገር አፍራሽ ቡድን በሰሜን እዝ መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈፀመው ተግባር አፀያፊና የሚወገዝ ነው” ብለዋል፡፡
ቡድኑ ሀገርን በማተራመስ ወደ ስልጣን ለመመለስ ከሚፈጽማቸው ሴራዎች አንዱ ለዘመናት የተዋለዱና የተጋመዱ የኢሳና የአፋር ህዝቦችን እርስ በእርስ ማጋጨት ተጠቃሽ መሆኑን ጠቁመዋል ።
ሁለቱ ማህበረሰቦች በጽንፈኛው ቡድን ሴራ በመታለልና ግጭት ውስጥ በመግባት አላስፈላጊ የህይወት መስእዋትነት መክፈል እንደሌለባቸው አስገንዝበዋል ።
ማህበረሰቦቹ የሚገጥማቸውን ችግሮች በጠረጴዛ ዙሪያ በመፍታት ለሀገር ሰላም የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል ።
የሀገሪቱ ዜጎች ከመንግስት ጋር በመተባበርና በመቀናጀት አፍራሽ ቡድኑን ለህግ ለማቅረብ በትጋት መስራት እንዳለባቸው ኡጋዝ ሙስጠፋ አስገንዘበዋል።፡