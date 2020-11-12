የሕወሃት ወንጀለኞች በአዲስ አበባ እና በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች የሽብር ጥቃትን ለማድረስ አስፈፃሚ መረብ አቋቁመዋል

አዲስ አበባ፡ ህዳር 03/2013 (ኢዜአ) የሕወሃት ወንጀለኞች በአዲስ አበባ እና በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች ፍርሃትን ለመንዛትና እና የሽብር ጥቃትን ለማድረስ አስፈፃሚ መረብ ማቋቋማቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ገለጸ።
ግጭቶችን በማነሳሳት እና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሽብር ጥቃቶችን በማካሄድ ተልዕኮ በሕወሃት ተላላኪነት የተጠረጠሩ ግለሰቦች በፌደራል እና በአዲስ አበባ ፖሊስ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው፡፡
ተጠርጣሪዎቹ ከተለያዩ የኑሮ ዘርፎች የተውጣጡ የተለያዩ ብሔር ተወላጆች ሲሆኑ ቁጥራቸውም ወደ 150 እንደሚደርስ ተጠቁሟል።
ከነዚህ ተጠርጣሪዎች መካከል ጥቂቶቹ በዋስ መለቀቃቸው ተነግሯል።
እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት መረጃ ብዙ ድርጅቶች እና ግለሰቦች በተሳሳተ መንገድ የእስረኞችን ቁጥር በተመለከተ ሙሉ በሙሉ ያልተረጋገጠ እና የተጋነነ መረጃ እያሰራጩ ይገኛሉ፡፡
“የሕግ አስከባሪያችን አሠራር ደንብን የተከተለ እንጂ እንደሚወራው በማንነት ላይ ተመስርቶ ግለሰቦችን የሚያጠቃ አይደለም” ብሏል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ፡፡
“ሁሉም ዓለም አቀፍ አጋሮች እና ተዋንያን በሕወሃት እየተፈፀመ ያለውን የውሸት መረጃ ዘመቻ ልብ እንዲሉ ጥሪ እናቀርባለን” ሲል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ መልዕክት አስተላልፏል።