የጅማና አጋሮ ከተሞች ነዋሪዎች የመንግስትን ህግ የማስከበር ስራ እንደሚደግፉ በሠልፍ እየገለጹ ነው

ጅማ፣ ህዳር 03/2013(ኢዜአ) የጅማና አጋሮ ከተሞች ነዋሪዎች የህወሀትን የጥፋት ቡድን ሥርዓት ለማስያዝ መንግስት እያካሄደ ያለውን ህግ የማስከበር ስራ እንደሚደግፉ በሠልፍ እየገለጹ ነው።
ነዋሪዎቹ በየከተሞቹ አደባባይ በመውጣት እያካሄዱ ባለው ሠልፍ መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበርና ሀገር የማዳን እርምጃ ቡድኑ ሥርዓት እስከሚይዝ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ስግብግቡ የህወሓት ቡድን በሀገር መከላከያ ሠራዊት የሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው ጥቃት የሀገር ክህደት መሆኑን ነዋሪዎቹ ባሰሙት መፈክር ገልጸዋል።
መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ያመለከቱት ነዋሪዎቹ በሚችሉት አቅም ሁሉ የሀገር መከላከያ ሠራዊትን እንደሚደግፉ አስታውቀዋል።
በሌላ በኩል በአፋር ክልል የሠመራና ሎግያ ከተማ ነዋሪዎች ለሃገር የመከላከያ ሠራዊት አባላት ያላቸውን አጋርነት በፓናል ውይይትና ደም በመለገስ እየገለጹ ነው።
የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ፣ የአካባቢው ሀገር ሽማግሌዎች ፣ሃይማኖት አባቶችና ሌሎችም ነዋሪዎች በተሳተፉበት በዚሁ ዝግጅት መከላከያ ሠራዊቱ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አውግዘዋል።
መከላከያ ሠራዊቱ በወያኔ ጁንታ የተጠነሰሰውን ሀገርን የማፍረስ ሴራ በማክሸፍ የኢትዮጵያን ሉአላዊነትና የህግ የበላይነት እያስከበረ በመቀጠል ስለፈጸመው አኩሪ ገድል በፓናል ውይይቱ ለተሳታፊዎቹ ገለጻና ማብራሪያ እየተሰጠ ነው።
ተሳታፊዎቹ ለሠራዊቱ ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ የደም ልገሳ ለማካሄድ መዘጋጀታቸውም ተገልጿል።