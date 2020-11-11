የባለስልጣኑ ሠራተኞች ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለፅ የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለማበርከት ወሰኑ

አዲስ አበባ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ምግብ መድሃኒት ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን አመራርና ሠራተኞች ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለፅ የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለማበርከት ወሰኑ።
የባለስልጣኑ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ደብረወርቅ ጌታቸው ለኢዜአ በስልክ እንደገለፁት የባለስልጣኑ አመራሮችና ሠራተኞች ተወያይተው የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ወስነዋል።
ሠራተኞቹ በተጨማሪም የመከላከያ ሠራዊቱ እየከፈለ ላለው መስዋዕትነት የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት ደም እንደሚለግሱ ተናግረዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ለሚያቀርባቸው የድጋፍ ጥሪዎች ተሳታፊ ለመሆን ዝግጁ መሆናቸውንም ገልፀዋል።
መከላከያ ሠራዊቱ ለአገር ሠላም ራሱን መስዋዕት እያደረገ በመሆኑ የባለስልጣኑ ሠራተኞችም ከጎኑ ሆነው እንደሚደግፉት አረጋግጠዋል ብለዋል።
ወቅቱ አንድነትና መተሳሰብን የሚጠይቅ ነው ያሉት አቶ ደብረወርቅ መላው ሕዝብ ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን በመቆም የአገሩን ሠላም ለማስጠበቅ የበኩሉን የሚወጣበት እንደሆነም ተናግረዋል።