በደቡብ እና ሲዳማ ክልሎች ለመከላከያ ሠራዊቱ ህዝባዊ የድጋፍ ሠልፍ ሊካሄድ ነው

ሀዋሳ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ሰባት ዞኖችና ሁለት ልዩ ወረዳዎች በሚገኙ ከተሞች እንዲሁም በሲዳማ ክልል ሀዋሳ ነገ ለመከላከያ ሠራዊቱ ህዝባዊ የድጋፍ ሠልፍ እንደሚካሄድ ተገለጸ።
በደቡብ ክልል ሠልፉ የሚካሄደው በሀድያ፣ ወላይታ፣ ከምባታ ጠምባሮ፣ ጎፋ፣ ካፋ፣ ደቡብ ኦሞና ጉራጌ ዞኖች እንዲሁም በየም እና ኮንታ ልዩ ወረዳዎች በሚገኙ ከተሞች እንደሆነ ተመልክቷል።
የክልሉ ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ሰይፉ ቦጋለ ለኢዜአ እንደገለጹት በሠልፉ የከተሞቹ የመንግስት ሰራተኞች፣ ተማሪዎችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።
መከላከያ ሠራዊቱ ህግን ለማስከበር እያከናወነ ያለውን ተግባር ለመደገፍና ህገወጡ የህወሓት ቡድን በሠራዊቱና ሠላማዊ ህዝብ ላይ ያደረሰውን ጥቃት ለማውገዝ የሚደረግ ህዝባዊ ሠልፍ መሆኑን አስታውቀዋል።
የመከላከያ ሠራዊቱ ለሀገር ሰላምና ለህዝብ አንድነት ሲል እየከፈለ ያለውን መስዋዕትነት ዋጋ ለመስጠትም በዕለቱ የደም ልገሳ እንደሚካሄድ የሚጠበቅ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በተመሳሳይ ህወሓት በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ ያደረሰውን ጥቃት የሚያወግዝና ለሠራዊቱ ያለውን ድጋፍ ህብረተሰቡ የሚገልጽበት ሠልፍ ነገ በሀዋሳ ከተማ እንደሚካሄድ የክልሉ ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ ሃላፊ አቶ ፊሊጶስ ናሆም ዛሬ ለጋዜጠኞች ገልጸዋል።
ሠራዊቱ በብሄርም ሆነ ቋንቋ የማይለካ፣ ማንነቱ ሀገሩና ህዝቡ የሆነና በውጭ ሀገራት ሠላምን ለማስከበር ተሰማርቶ በሚያስመዘግባቸው አኩሪ ድሎች የተመሰገነ ነው ብለዋል፡፡
የህወሓት ህገወጥ አንጃ በሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙ የህዝብ ቁጣ መቀስቀሱን ጠቁመው ህዝቡ ለመከላከያ ሠራዊት ያለውን ድጋፍ በሠልፍ ለመግለጽ ያቀረበው ጥያቄ በክልሉ መንግስት ተፈቅዶ ነገ በሀዋሳ ከተማ እንደሚካሄድ አስታውቀዋል።
ሠልፉ በሠላም እንዲጠናቀቅ የጸጥታ ሃይሉ ዝግጅት ማድረጉን ገልጸው ህብረተሰቡም በአካባቢው የሚያስጠረጥር ነገር ሲገጥም ለጸጥታ ሃይል እንዲያሳውቅም አሳስበዋል፡፡
ሠላማዊ ሠልፉ ነገ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ በሀዋሳ መስቀል አደባባይ እንደሚካሄድ ተመልክቷል።