የከሃዲው የሰላም ድርድር ጥያቄ ተጨማሪ ጥፋቶችን ለመፈጸም ጊዜ መግዣ ስልት ነው — አቶ ኡሞደ ኡጁሉ

ጋምቤላ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) የከሃዲው የህወሓት ቡድን እያቀረበ ያለው የሰላም ድርድር ጥያቄ ተጨማሪ ጥፋቶችን ለመፈጸም ጊዜ መግዣ ስልት መሆኑን የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞደ ኡጁሉ አስታወቁ።
የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳች ዙሪያ ተወያይተዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በውይይቱ ወቅት እንደገለጹት የህወሓት የጥፋት ቡድን ባለፉት ዓመታት ሲፈጽማቸው የነበሩት የዘረፋ፣ ግፍና ሰቆቃ ተግባር አልበቃው ብሎ አሁንም እኩይ ድርጊቱን ቀጥሎበታል።
ቡድኑ በተለይም በጋምቤላ ክልል ከሽግግር ወቅት ጀምሮ ብሔር ብሄረሰቦችን እያጋጨ የበርካታ ዜጎች ህይወት እንዲጠፋ ከማደረግ ባለፈ የክልሉን መሬትም በቡድኑ መዘረፉን ተናግረዋል።
የጋምቤላ ክልሉ በተለይም ባለፉት 27 ዓመታት በህወሓት የጥፋት ቡድን የግጭት፣ ሌብነት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የመልካም አስተዳደርና ሌሎች ችግሮች ማዕከል እንደነበረ አስታውሰዋል።
የከሃዲውና ጽንፈኛው ቡድን ሲፈጽማቸው የነበሩ የግፍ በደሎች ምዕራፍ ተዘግቶ በአዲስ አካታች የብልጽግና መሰመር ሲተካ ቡድኑ በማፈንገጥ ህገ መንግስቱን የመናድና ሀገርን ወደ ማፍራስ መሰማራቱን ገልጸዋል።
ለዚህም ዋነኛ ማሳያው በቅርቡ የሀገርን ዳር ድንበርና የህዝብን ሰላም እየጠበቀ በሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ክህዳት አሳፋሪ ተግባር መሆኑን ጠቅሰዋል።
ቡድኑ ችግሩን እራሱ ለኩሶ መፈናፈኛ ሲያጣ ቀደም ሲል እንቢ ብሎት የነበረውን የሰላም ድርድር ጥያቄ ማቅረቡ ሌሎች ተጨማሪ ጥፋቶችን ለመፈጸም ጊዜ የማግኛ ስልት በመሆኑ ጥያቄው በምንም መልኩ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም ብለዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊ አመራሮች አቶ ኝጊዎ ኡቦሆ ከፋፋዩን የህወሓት ቡድን እስከ መጨረሻው ነቅሎ በመጣል የትግራይን ህዝብ ጭምር ነፃ ለማውጣት ከሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል።
በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ ከሃዲው የህወሓት ቡድን የፈጸመው ጥቃት የሚያሳፍርና መላውን ህዝብ ያስቆጣ ጥፋት መሆኑን የገለጹት ደግሞ ሌለው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ኮይት ሉዑል ናቸው።
በቡድኑ ላይ የተጀመረው ህግን የማስከበር ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ያሉት አመራሩ ለዚህም ከሠራዊቱ ጎን በመሆን የሚጠበቅባቸውን የዜግነት ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
አቶ ኡቦንግ ኘል በበኩላቸው ህወሓት በሠራዊቱ ላይ የፈጸመው የክህደት ተግባር ሠራዊቱን ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያዊን የከዱበት አስነዋሪ ድርጊት እንደሆነ ተናገረዋል።
ቡድኑ ቀደም ሲል ወደ ሰላም እንዲመጣ በሀገር ሽማግሌዎች ሳይቀር ተለምኖ አሻፈረኝ ያለውን ዛሬ ላይ የሰላም ድርድር ጥያቄ ማቅረቡ ተገቢ አለመሆኑን ገልጸዋል።
አሁን ላይ የሚያስፈልገው የተጀመርው ህግን የማስከበር ሰራ ተጠናከሮ ቀጥሎ ቡድኑ ለህግ የሚቀርብበት ሁኔታ ነው ብለዋል።
አመራሮቹ በመጨረሻ ባወጡት የጋራ አቋም መግለጫ የህወሓት ከሃዲው ቡድን ህገ መንግስቱን ለመናድና ሀገርን ለመበታተን በመከላከያ ሰሜን እዝ ላይ የፈፀመውን አሳፋሪ ተግባር በጽኑ አውግዘዋል።
የከሃዲ ቡድን ያለመውን ሀገር የማፍረስ ተግባሩን ለማምከን ከሀገር መከላከያ ሠራዊት ጎን በመቆም አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ቃል ገብተዋል።
በቡድኑ ዘርን እየለዩ የሚደረገው ህይወት የማጥፋትና ንብረት የማውደም ተግባርን በጽኑ በማውገዝ በቀጣይ እኩይ ድርጊቱ እንዳይፈጸም በጽናት እንደሚታገሉ አመራሮቹ በጋራ አቋም መግለጫቸው አረጋግጠዋል።