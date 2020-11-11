በአዳማ ከተማ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች የተገኘባቸው ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

አዳማ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) በአዳማ ከተማ ለጥፋት ተልዕኮ የተዘጋጁ የተለያዩ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች የተገኘባቸው ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሰር መዋላቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
የከተማዋ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ጋልሜቻ እንደገለጹት በተለያዩ ክፍለ ከተሞች በቁጥጥር ስር የዋሉት መሳሪዎቹና ቁሳቁሶች ለጥፋት ሴራ የተዘጋጁ ናቸው።
በዚህም በአዳማ ባዴ ክፍለ ከተማ ሃንጋቱ ቀበሌ ውስጥ አንድ ሽጉጥ፣ 45 መሰል ጥይቶችና ቄሮ ለትግል ተነስ የሚሉ ፁሑፎች የያዙ 208 ቲ-ሸርቶች የተገኘባቸው ሶስት ተጠርጣሪዎች ከነግበረአበሮቻቸው መያዛቸውን አመልክተዋል።
በሉጎ ክፍለ ከተማ ቢቃቀ ቀበሌ ደግሞ ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማውጣት በአንድ ግለሰብ ቤት በተደረገ ፍተሻ አንድ ኤስ ኬ ኤስ እና አንድ ዑዚ ጠብመንጃዎች፣ አንድ የጦር ሜዳ መነጽርና አንድ ወታደራዊ መገናኛ ሬዲዮ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስረድተዋል።
በተጨማሪም ለጥፋት ተልዕኮ የተዘጋጁ የተለያዩ ተተኳሽ ጥይቶችና አምስት ቪዲዮ ካሜራዎች መገኘታቸውን ኢንስፔክተሯ ጠቁሟል።
ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም ነቅቶ በመጠበቅና ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን በማጋለጥ እያደረገ ያለውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስበዋል።