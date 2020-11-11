የህወሓትን የጥፋት ድርጊት ለዓለም ለማሳወቅ በአማራ ክልል ከተሞች ህዝባዊ ሠልፍ ሊካሄደ ነው

ባህር ዳር ህዳር 2/2013(ኢዜአ) የህወሓት ቡድን እያደረገሰ ያለውን ጥፋት ለመላው ዓለም ለማሳወቅ የሚያግዝ ህዝባዊ ሠልፍ በአማራ ክልል ከተሞች ነገ እንደሚካሄድ የክልሉ መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለኢዜአ እንደገለጹት ሠልፉ ጥንቃቄ በተሞላበት አግባብ በተመረጡ ከተሞች ብቻ ይከናወናል።
የሠልፉ ዓላማም የከሃዲው ትህነግ ቡድን እያደረሰ ያለውን ክህደትና ጥፋት ለመላው የዓለም ህዝብ በይፋ ለማሳወቅ እንደሆነ አስረድተዋል።
ቡድኑ እራሱ እያጠፋና በደል እያደረሰ በሃገሪቱ ያልተገባ ስዕል እንዲኖር አበክሮ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ይህም የውሸትና የተለመደ ፕሮፖጋንዳ መሆኑን ለማሳየት እንደሆነ ተናግረዋል።
ሠልፉ ከአንድ ኪሎ ሜትር ባልበለጥ የእግር ጉዞ ለአንድ ሰዓት ያህል ብቻ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ በባህር ዳር፣ እንጅባራ፣ ፍኖተሰላም፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ብርሃንና ኮምቦልቻ ከተሞች እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
ህዝባዊ ሠልፉ በተደራጀ አግባብ ይመራል ያሉት አቶ ግዛቸው፤ ለዚህም መሪ ቃሎች መዘጋጀታቸውን አስረድተዋል።
ከተዘጋጁት መሪ ቃሎች ውጭ ይዞ ወደ ሰልፉ መምጣት የተከለከለ መሆኑን አስታውቀዋል።
በተመረጡ ከተሞች በሚካሄደው ህዝባዊ ሠልፍም የአካባቢው ህዝብ በመውጣት የህወሓት የጥፋት ቡድንን በማውገዝ ለዓለም ህዝብ ሴራውን በማጋለጥ የበኩሉን እንዲወጣ ዋና ዳይሬክተሩ ጥሪ አቀርበዋል።