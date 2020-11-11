የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ለሰላማቸው ከመንግስት ጋር በትብብር እንዲሰሩ ተጠየቀ

አዲስ አበባ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) የንግዱ ማህበረሰብ የአካባቢያቸውን ሰላምና ፀጥታ ለማስከበር ከመንግስት ጋር በትብብር እንዲሰሩ ጥሪ ቀረበ።
የንግዱ ማህበረሰብ አባላት በበኩላቸው የአካባቢያቸውን ሰላም ለማስጠበቅ ከፀጥታ አካላት ጋር በመሆን እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ከተለያዩ ወረዳዎች ከተውጣጡ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ጋር በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ላይ ዛሬ መክሯል።
በውይይቱ የተሳተፉ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት እብሪተኛው የህወሓት ዘራፊ ቡድን በአገር መከላከያ ሠራዊት የሰሜን እዝ ላይ የፈፀውን ጥቃት አውግዘዋል።
የክፍለ ከተማው ምክትል ሥራ አስፈጻሚና የንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙባረክ ከማል ሰላም የንግድ ሥራን ጨምሮ ለሁሉም እንቅስቃሴ ቁልፍ መሆኑን አንስተዋል።
ሰላምን ለማረጋገጥ የብዙሃን ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የገለጹት አቶ ሙባረክ፣ “የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ሰላማቸውን ለማስጠበቅ ከፀጥታ መዋቅርና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ሊሰሩ ይገባል” ብለዋል።
አባላቱ የተለየ እንቅስቃሴ በሚመለከቱበት ወቅት ጥቆማ ከመስጠት ባለፈ የአካባቢያቸውን ሰላምና ፀጥታ በሚገባ እንዲጠብቁም አቶ ሙባረክ ጥሪ አቅርበዋል።
የንግዱ ማህበረሰብ አባላት በሀሳብ፣ ደም በመለገስ እንዲሁም የቁሳቁስ ድጋፍ በማድረግ ከመከላከያ ሠራዊትና ከመንግስት ጎን መቆማቸውን በተግባር ማረጋገጥ እንዳለባቸውም ነው ያመለከቱት።
ከህገወጥና በገበያ የዋጋ ንረትን ከሚያባብሱ ተግባራት ራሳቸውን ማራቅ እንዳለባቸውና ይህንን የሚያደርጉ አካላት ሲያጋጥሙ ማጋለጥ እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል።
እንደኃላፊው ገለጻ በክፍለ ከተማው ከኀብረተሰቡ በተገኘ ጥቆማና ከፀጥታ አካላት ጋር በተሰራ የተቀናጀ ሥራ በግለሰብ ደረጃ ሊገኙ የማይገባቸው የጦር መሳሪያዎች ጭምር ተይዘዋል።
የትግራይ ተወላጆችን ከከሀዲው የህወሓት ቡድን በመለየት ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጎን እንዲቆም ማድረግና የማግለል ስሜት እንዳይፈጠር ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣም አስገንዝበዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ነስሩ በድሩ መንግስት ነገሮችን በሆደሰፊነት እያሳለፈ ቢቆይም ከአብሮ መስራት ይልቅ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ያለመው ስግብግብ ቡድን የአገር ምሰሶ በሆነው መከላከያ ሠራዊት ላይ ጥቃት መሰንዘሩን አውግዘዋል።
መንግስት በህወሓት የጥፋት ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉ ገልጸው፣ አጥፊዎች ለህግ እስኪቀርቡ ድረስ እርምጃው ሊቀጥል እንደሚገባ አስረድተዋል።
የንግዱ ማህበረሰብ ከህወሓት የጥፋት ቡድን ጎን ባለመቆምና ለቡድኑ የሚላላኩትን በመጠቆም ከመንግስት ጎን መቆም እንዳለበት የገለጹት አቶ ነስሩ፣ እሳቸውም ሰእዚህ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ይልማ ዘውዴ በበኩላቸው ” ኢትዮጵያን ሊያጠፋ የተነሳ ቀማኛን ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን በመቆም እስከህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ” ብለዋል።
በውይይቱ የተሳተፉ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት በየአካባቢያቸው ሰላምና ፀጥታን ለማስጠበቅ ተግተው እንደሚሰሩም ነው የገለጹት።
በመንግስት መዋቅር ስር ሆነው በምላሳቸው እየደለሉ አገር ለማፈራረስ የሚሰሩ አመራሮች ጭምር እንዳሉ መንግስት ተገንዝቦ በእነዚህም ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ጠቁመዋል።