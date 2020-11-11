በጅማ ከተማ ለመከላከያ ሠራዊት ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ እና ምግብ ነክ ቁሳቁስ ደጋፍ ተደረገ

ጅማ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) በጅማ ከተማ ለሀገር መከላከያ የሚውል ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ እና የተለያየ ምግብ ነክ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፉ የተገኘው “መከላከያ ሠራዊትን መርዳት አገር መርዳት ነው” በሚል መሪ ሀሳብ በከተማዋ በተዘጋጀ የገቢ ማሰባሰብ ሥነ-ሥርዓት ከባለሃብት፣ የተለያዩ ማህበራትና ሌሎች ነዋሪዎች ነው።
በሥነ-ሥርዓቱ ከተሳተፉት መካከል በጅማ ከተማ የሚገኙ የታክሲና የባጃጅ ማህበራት በጋራ በመሆን 900 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ደረጄ ነገራ ገልጸዋል፡፡
ባለሃብት የሆኑት አቶ ሰብስብ አባፍራ በበኩላቸው ለመከላከያ ሰራዊታችን ድጋፍ የሚውል 135 ሺህ ብር መለገሳቸውን ገልጸዋል፡፡
ሼህ ጣሊብ ከሊፋ “የህወሓት ወንበዴ ቡድን የመከላከያ ሠራዊታችን ላይ ጥቃት መፈፀሙ ታሪክ የማይረሰው ግፍ ነው” ብለዋል፡፡
ይህ ቡድን ሀገሪቱን ወደ ኋላ እንደማይል በተግባር ያሳየ በመሆኑ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ተገቢ ነው ያሉት ሼህ ጣሊብ ፣ በግላቸው ለሠራዊቱ ድጋፍ እንዲወል 10 ሺህ ብር ማበርከታቸውን አስስታውቀዋል፡፡
ድጋፉን የተረከቡት የጅማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ቱጃኔ ናስር ህወሓት እኔ ካልመራሁ ይህች ሀገር ትፈርሳለች የሚል የእብሪት አቋም ሲያራምድ መቆየቱን ገልጸዋል፡፡
በሀገር መከላከያ ሠራዊቱ ላይ የተፈጸመው የክህደት ወንጀል የጭካኔ ድርጊት መሆኑን አመልክተው ሠራዊቱን ለመደገፍ ከባለሃብት፣ የተለያዩ ማህበራትና ሌሎች ነዋሪዎች ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ እና የተለያዩ ምግብ ነክ ቁሳቁስ መለገሳቸውን አስታውቀዋል።