የልደታ ክፍለ ከተማ አመራሮችና ሠራተኞች ደም ለገሱ

አዲስ አበባ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ የአመራር አባላትና ሠራተኞች ደሜን ለሀገሬ በሚል መሪ ሃሳብ ደም ለግሰዋል።
የደም ልገሳው ዓላማ ሰሞኑን በአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ በተቃጣው ጥቃት ሳቢያ የደም እጥረት እንዳይከሰት በማሰብ እንደሆነ ተገልጿል።
የክፍለ ከተማው የፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አላሙዲን ሙስጠፋ ሁሉም ዜጋ ለአገር መከላከያ ሠራዊት ደም በመለገስና ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎችን በማድረግ ከጎኑ ሊቆም ይገባል ብለዋል።
ከደም ለጋሾቹ መካከል አቶ ታምራት ኑሩ በሰሞኑ የህወሓት ጥቃት የመከላከያ ሠራዊት አባላት በደም እጥረት ለከፋ ጉዳት እንዳይዳረጉ በማሰብ መለገሳቸውን ተናግረዋል።
በአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የሚቃጣ ጥቃት የአገርን ሉዓላዊነት ችግር ውስጥ የሚያ ስገባ በመሆኑ ሠራዊቱ ለድል እንዲበቃ የሚችሉትን ሁሉ ድጋፍ በማድረግ ከጎኑ እንደሚቆሙም ገልጸዋል።
አቶ ታምር ተመስገንም መከላከያ ሠራዊቱ ከሌለ አገር እንደማትኖር ገልፀው ደም ከመስጠት ባለፈ ለሠራዊቱ የገንዘብና ሌሎችም ድጋፎችን ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በክፍለ ከተማው የሚካሄደው የደም ልገሳ መርሃ ግብር ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን ከ300 በላይ ሰዎች እንደሚለግሱ ተገልጿል።