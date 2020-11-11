“የህወሃት አጥፊ ቡድን የፈፀመው ተግባር ለኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን ለዓለምም አሳፋሪ ነው” – ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ

አዲስ አበባ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) የህወሃት ጁንታ ቡድን የአገር መከላከያ ሠራዊቱ ላይ የፈፀመው ጥቃት ለኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን ለዓለምም አሳፋሪ ነው ሲሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናገሩ።
የተፈፀመው ጥቃት እንደ አገርም፤ እንደ ሕዝብም ትምህርት ሰጥቶ ያለፈ ነውም ብለዋል።
ድርጊቱንም የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ አባላትን በመጠቀም በአገር ወዳዱ ሠራዊት ላይ ጥቃት በመፈፀም እርስ በእርሱ እምነት እንዲያጣና እንዲበታተን የተደረገ ሙከራ ነው ብለውታል።
መንግስት በሕገወጡ የህወሃት ቡድን ላይ እየወሰደ ያለው የሕግ ማስከበር ስራ በዜጎች የሚደገፍና አግባብነት ያለው ነው ሲሉም ተናግረዋል።
“የአሸባሪዎችን መጨረሻ የውርደት ሞት ነው” ያሉት ኮሎኔሉ ቡድኑን የሚያንቀሳቅሱትና ሕዝቡን አደጋ ላይ እየጣሉ ያሉት ግለሰቦች የትም አያመልጡም ሲሉ ተናግረዋለ።
ይህ እንደሚሆን ከዓለም አቀፍ የፖለቲካ ታሪክ ያየነው እውነታ ነው ያሉት ኮሎኔል ደመቀ መንግስት የሕግ ማስከበር ስራውን እስከመጨረሻው ገፍቶ ግለሰቦቹ ለሕግ መቅረብ እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የመከላከያ ሠራዊቱ የአገር ሉዓላዊነት የሚያስከብር፤ በስብጥሩም የአገሪቷን ዜጎች የሚወክል ሆኖ ሳለ ጁንታው ቡድን ለራሱ ጥቅም ሊጠቀምበት መሞከሩንም ኮሎኔሉ አንስተዋል።
በመሆኑም ይህ የሕግ ማስከበር ስራ እንደተጠናቀቀ የመከላከያ ተቋሙ በደንብ ሊጠራ ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን አክለዋል።