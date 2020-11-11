እስራኤል የአንበጣ መከላከል ስራውን ለማገዝ 27 ድሮኖችን ለኢትዮጵያ ሰጠች

አዲስ አበባ፤ ህዳር 2/2013(ኢዜአ) እስራኤል የአንበጣ መንጋን ለመከላከል የሚያግዙ 27 ድሮኖችን ለኢትዮጵያ ድጋፍ አደረገች።
በተጨማሪም የበረሃ አንበጣን በመከላከል ተግባር ኢትዮጵያዊያንን የሚያሰለጥኑ አራት ባለሙያዎችን ልካለች።
ከእስራኤል የመጡት ባለሙያዎች አንበጣን በዘላቂነት ለመከላከል እየተደረገ ያለውን ጥረት ለመደገፍ ለኢትዮጵያዊያን ስልጠና እንደሚሰጡ የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን ገልፀዋል።
በድሮን ቴክኖሎጂ የተሻለ ልምድ ያላት እስራኤል 27 ድሮኖችን ከሙሉ መለዋወጫ ጋር ማበርከቷንም አክለዋል።
ድሮኖቹ መረጃ ለመሰብሰብ፣ ኬሚካል ለመርጨትና የተግባር ስልጠና ለመስጠትም እንደሚያገለግሉ ተገልጻል።
የአንበጣ መንጋ በአሁኑ ወቅት በሶማሌ ክልል እና ሶማሌ ላንድ እንደሚገኝ ገልጸው፤የርቢ ጊዜው በመሆኑ እንዳይስፋፋ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
የአንበጣ መከላከል ስራውን ለማገዝ የመጡት የእስራኤል ባለሙያዎች ከመጪው ቅዳሜ ጀምሮ ወደ ስፍራው በማቅናት ስራቸውን እንደሚጀምሩ ተጠቅሷል።
እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ አንበጣውን በዘላቂነት ለመቆጣጠርና ለመከላከል እንዲቻል ከ300 በላይ ኢትዮጵያዊያን ሙያተኞችን ለማሰልጠን ዝግጅት ተደርጓል።
ኢትዮጵያ የበረሃ አንበጣን ለመከላከል ከጎረቤት አገራትና ከምስራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መከላከል ድርጅት ጋር እየሰራች መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር ራፋኤል ሞራቭ አንበጣውን ለመከላከል ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ሙያተኞች ለሁለት ሣምንታት እንደሚቆዩ ተናግረዋል።”
በቆይታቸውም ለኢትዮጵያዊያን ሙያተኞች በተግባር የተደገፈ ስልጠና እንደሚሰጡና ለስልጠናው የተጠቀሙባቸውን ቁሳቁስም ለኢትዮጵያ መንግሥት እንደሚያስረክቡ ነው የገለጹት።